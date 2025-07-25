Slučaj Epstajna ponovo u fokusu: Demokrate napadaju Trampove ljude reklamama pred izbore

Demokrate u SAD-u pokreću kampanju protiv 12 republikanskih kongresmena uoči izbora, koristeći slučaj Džefrija Epstajna (Jeffreyja Epsteina) kao glavno oružje.

Fokus reklama, koje će se emitovati na YouTube-u, bit će napori republikanaca da spriječe objavljivanje kompletne dokumentacije o Epstajna zločinima.

Meta kampanje su političari bliski Donaldu Trampu (Trumpu), koji tvrdi da je slučaj "lažan", dok demokrate žele izvršiti pritisak da se otkrije istina.

Cilj je da reklame vidi barem milion ljudi, uz poruku da republikanci moraju preuzeti odgovornost zbog zataškavanja.