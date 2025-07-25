Džordžs Abdalah pušten na slobodu nakon 41 godine zatvora u Francuskoj

Džordžs Abdalah (Georges Abdallah) je osuđen 1987. za suučesništvo u ubistvima američkog i izraelskog diplomata. Bio je povezan s marksističkom skupinom LARF, koja se borila protiv izraelskih i američkih ciljeva tokom libanskog građanskog rata.

Iako je ispunjavao uvjete za uslovni otpust još od 1999, njegovo puštanje godinama je blokirano, navodno zbog pritiska SAD-a i Izraela.

U zatvoru je postao simbol za palestinsku borbu i ljevičarske pokrete, a njegovi simpatizeri su redovno tražili njegovo oslobađanje.

Nedavno je sud odlučio da više ne predstavlja prijetnju i naredio njegovo protjerivanje u Liban.

Njegovi advokati i pristalice tvrde da je bio žrtva političkog pritiska, a njegovo dugotrajno zatvaranje nazivaju "pravosudnim skandalom".