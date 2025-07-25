Pogrešni posmrtni ostaci poslani britanskim porodicama žrtava avionske nesreće

Vlasti u Indiji pogrešno su poslale posmrtne ostatke nekih britanskih državljana koji su poginuli u avionskoj nesreći prošlog mjeseca, tvrdi njihov advokat.

Prema riječima Džejmsa Hili-Prata (Jamesa Healy-Pratta), najmanje dvije osobe su pogrešno identifikovane, a u jednom slučaju DNK analiza otkrila je da su u kovčegu bili pomiješani ostaci više tijela.

Porodice su šokirane i ističu da sada nemaju koga sahraniti. Porodica Patel pogođena je šokantnim otkrićem nakon avionske nesreće Air India, u kovčegu sa tijelom njihove majke pronađeni su i ostaci druge osobe.

Miten Patel je za "BBC" izjavio da je mrtvozornik u Velikoj Britaniji otkrio pomiješane posmrtne ostatke.

Njegovi roditelji, Ashok i Shobhana Patel, poginuli su 12. juna dok su putovali kući kako bi posjetili sinove i unuke.

- Ljudi su bili umorni i bio je veliki pritisak. Ali mora postojati nivo odgovornosti da šaljete prava tijela u Veliku Britaniju - rekao je njihov sin.

"Daily Mail" je izvijestio o dva slučaja u kojima su pogrešni posmrtni ostaci navodno vraćeni voljenima u Velikoj Britaniji.