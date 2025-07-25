Video / Turci predstavili novu moćnu kameru koja će biti dio dronova

Naše kolege koje rade u elektro-optičkom odjelu Aselsana vjerovale su u ovu misiju, kažu iz kompanije

Aselflir-600. Screenshot / Platforma X

A. O.

25.7.2025

Na sajmu odbrambene industrije u Istanbulu ove godine turska kompanija Aselsan predstavila je novi elektrooptički sistem za izviđanje, nadzor i ciljanje.

Aselflir-600 je razvijen u saradnji s turskim magnatom dronova Baykar i već je testiran na bespilotnoj borbenoj letjelici (UCAV) za velike visine, teškog transporta, Akinci. Očekuje se da će uskoro ući u masovnu proizvodnju.

Kako je rečeno iz kompanije, ova verzija nadmašuje svaku prethodnu kao i sve slične modele kod konkurentskih kompanija. Ograničenja i embargo na sisteme kamera dronovima su, posljednjih godina, podstakli Tursku da razvije domaće alternative. Aselsan je predstavio porodicu optičkih sistema Aselflir koji sada opremaju zračne platforme u zemlji.

Aselflir-600, predstavljen na Međunarodnom sajmu odbrambene industrije (IDEF) 2025 u Istanbulu nadovezuje se na mogućnosti svojih prethodnika poput Aselflir-500 i Aselflir-400.

- Naše kolege koje rade u elektro-optičkom odjelu Aselsana vjerovale su u ovu misiju. Posebno nakon embarga, rekli su: „Možemo izgraditi nešto još bolje“. Iskoristili su priliku maksimalno - rekli su iz ove kompanije.

Iz kompanije su naveli kako se kamera može koristiti i u oklopnim i u neoklopnim dronovima.

- Njena istaknuta karakteristika je sposobnost snimanja jasnih slika s velikih visina i ciljanja pomoću lasera na velikim udaljenostima – dodaju. 

