Video / Turci predstavili novu moćnu kameru koja će biti dio dronova

Na sajmu odbrambene industrije u Istanbulu ove godine turska kompanija Aselsan predstavila je novi elektrooptički sistem za izviđanje, nadzor i ciljanje.

Aselflir-600 je razvijen u saradnji s turskim magnatom dronova Baykar i već je testiran na bespilotnoj borbenoj letjelici (UCAV) za velike visine, teškog transporta, Akinci. Očekuje se da će uskoro ući u masovnu proizvodnju.

Kako je rečeno iz kompanije, ova verzija nadmašuje svaku prethodnu kao i sve slične modele kod konkurentskih kompanija. Ograničenja i embargo na sisteme kamera dronovima su, posljednjih godina, podstakli Tursku da razvije domaće alternative. Aselsan je predstavio porodicu optičkih sistema Aselflir koji sada opremaju zračne platforme u zemlji.