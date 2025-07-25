Papa Lav XIV oštro osudio novi val naoružavanja

Papa Lav XIV u poruci za Svjetski dan migranata i izbjeglica Katoličke crkve (WDMR) osudio je novu utrku u naoružanju, kao i neuspjeh u rješavanju klimatske krize i socijalne nejednakosti, prenosi agencija Ansa.

- Trenutni globalni kontekst je, nažalost, obilježen ratovima, nasiljem, nepravdom i ekstremnim vremenskim događajima, koji prisiljavaju milione ljudi da napuste svoje domovine u potrazi za utočištem negdje drugo - poručio je Lav u poruci koju je Vatikan objavio u petak prije ovogodišnjeg WDMR-a 4. i 5. oktobra.

Nada za mir

- Raširena tendencija da se brine o interesima ograničenih zajednica predstavlja ozbiljnu prijetnju podjeli odgovornosti, multilateralnoj saradnji, težnji za općim dobrom i globalnoj solidarnosti za dobrobit cijele naše ljudske porodice. Izgledi za obnovljenu utrku u naoružanju i razvoj novog naoružanja, uključujući nuklearno oružje, nedostatak razmatranja štetnih efekata tekuće klimatske krize i uticaj dubokih ekonomskih nejednakosti čine izazove sadašnjosti i budućnosti sve zahtjevnijim - naveo je papa.

- Suočeni sa zastrašujućim scenarijima i mogućnošću globalnog uništenja, važno je da u srcima ljudi postoji sve veća želja za budućnošću mira i poštovanja dostojanstva svih - naveo je.

Svijet nepravde

Papa je istaknuo da migranti i izbjeglice stoje kao glasnici nade u svijetu zamračenom ratom i nepravdom.

- Njihova hrabrost i upornost herojski svjedoče o vjeri koja vidi dalje od onoga što naše oči mogu vidjeti i daje im snagu da prkose smrti na raznim savremenim migracijskim rutama - rekao je.