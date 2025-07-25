Nikad glasniji London: Priznajte Palestinu odmah, šta više čekate?

- Šta čekate više? i Oslobodite Gazu odmah - pisalo je.

U rukama su nosili palestinske zastave, ali i šerpe i tave, simbol sve veće gladi u Pojasu Gaze, uz poruke.

Stotine ljudi okupilo se ispred sjedišta britanskog premijera u Downing Streetu u Londonu, pozivajući Veliku Britaniju da što prije prizna Palestinu kao nezavisnu državu.

U isto vrijeme, britanska vlada primila je i otvoreno pismo koje je potpisalo više od 220 parlamentaraca iz devet političkih stranaka.

U njemu pozivaju premijera Keira Starmera i njegovu laburističku vladu da priznaju Palestinu prije nadolazeće UN konferencije o ovoj temi.

- Očekujemo da će rezultat konferencije biti da će Vlada Ujedinjenog Kraljevstva definisati kada i kako će djelovati u skladu sa svojom dugogodišnjom obavezom na rješenje o dvije države; kao i kako će sarađivati s međunarodnim partnerima kako bi se ovo ostvarilo - navodi se u pismu.

Keir Starmer koji je rekao kako se scene iz Gaze ne mogu tolerisati.

- Kontinuirano zatočeništvo talaca, gladovanje i uskraćivanje humanitarne pomoći palestinskom narodu, rastuće nasilje ekstremističkih doseljeničkih grupa i nesrazmjerna izraelska vojna eskalacija u Gazi su neopravdani - rekao je on.