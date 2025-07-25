Epstajnova saradnica traži pomilovanje od Trampa: Spremna da otkrije sve njegove tajne

Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell), jedina osoba osuđena u skandalu vezanom za pedofila Džefrija Epstajna (Jeffreyja Epsteina), ponudila je predsjedniku SAD-a Donaldu Trampu (Trumpu) da otkrije sve Epstajnove tajne u zamjenu za pomilovanje i raniji izlazak iz zatvora, gdje je trenutno na izdržavanju kazne.

Ponuda za pomilovanje

Maksvel se nada da će Tramp prihvatiti ovu ponudu i tako joj omogućiti puštanje na slobodu čak 17 godina prije isteka kazne.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada se zvaničnici Ministarstva pravde SAD-a nalaze u pregovorima s Maksvel, pokušavajući da razjasne detalje slučaja.

Epstajn, poznat po optužbama za trgovinu ljudima, pedofiliju i seksualno zlostavljanje, počinio je samoubistvo u pritvoru prije nego što je započelo njegovo suđenje.

Iako je Tramp negirao bilo kakvu povezanost s Epstajnom, u posljednje vrijeme u javnost izlazi sve više dokaza koji ga dovode u vezu s Epstajnovim kriminalnim aktivnostima, uključujući nove fotografije s Trampovog vjenčanja i pismo koje je Tramp poslao Epstajnu za njegov 50. rođendan.

Pritisci na Trampa

"Wall Street Journal" je također izvijestio da je Tramp bio informisan o tome da se njegovo ime nalazi u dokumentima vezanim za Epstajnov slučaj.

Tramp je tokom predizborne kampanje najavljivao da će objaviti sve povezane dokumente, ali je od toga odustao tvrdeći da je cijela priča "prevara u režiji Demokratske stranke".

Trenutno se na Trampa vrši pritisak da dozvoli objavljivanje dokumenata, a u njegovu odbranu staju lideri Republikanske stranke u Kongresu, koji odbijaju da raspravljaju o ovom pitanju.