Tramp nazvao Makronovu najavu priznanja Palestine kao "nepromišljenu"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) odbacio je najavu francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuela Macrona) da će priznati palestinsku državu, nazivajući taj potez nepromišljenim i štetnim za mirovne napore, ponavljajući ranije kritike iz Vašingtona.

Makron je u redu, rekao je Tramp, ali je dodao "evo dobrih vijesti, ono što on kaže nije važno." Izjava francuskog predsjednika "nema nikakvu težinu".

U četvrtak navečer, Makron je na X-u najavio da će Francuska priznati Palestinu kao državu u septembru pred Generalnom skupštinom UN-a u Njujorku.

Ubrzo nakon toga, Izrael i SAD su osudili plan. Pišući na X-u, američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) opisao je Makronovu odluku kao "nepromišljenu" i ustvrdio da ona "koči mir".