Vlada RH nakon najave Pariza o priznanju Palestine: Jedino rješenje su dvije države

Jedino održivo rješenje izraelsko-palestinskog sukoba je uspostava dviju država, saopštila je hrvatska vlada u petak nakon što je Francuska najavila priznanje Palestine.

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) u četvrtak je najavio da Pariz u rujnu na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda namjerava priznati palestinsku državu.

Mirna rješenja

Vlada u petak u svom saopćenju nije navela da li će to učiniti i Hrvatska, nakon što su Palestinu prošle godine priznale Španija, Irska, Norveška i Slovenija, a Malta najavila da će im se pridružiti ove godine, prenosi Hina.

Navodeći da pomno prati sve relevantne međunarodne inicijative, uključujući i najavu francuskog predsjednika Emanuela Makrona o mogućem priznanju Palestine, kao i slične poteze pojedinih evropskih država, Vlada ističe da je potreba za rješenjem izraelsko-palestinskog sukoba sve hitnija i sveprisutnija tema međunarodnih odnosa.

– Vjerujemo da je jedino održivo rješenje izraelsko-palestinskog sukoba ono koje uključuje uspostavu dvije države – Izraela i Palestine – koje bi postojale jedna pored druge, u miru, sigurnosti i međusobnom priznanju – navodi se u saopćenju Vlade.

– To rješenje mora proisteći kroz dijalog, pregovore i uz snažnu podršku međunarodne zajednice – smatra hrvatska vlada, ističući da je priznanje Palestine „važno političko pitanje” i pozivajući da EU o tome donese usklađenu odluku.

Humanitarna pomoć

U saopćenju se navodi da Hrvatska jasno i dosljedno podržava postizanje pravednog i trajnog mira na Bliskom istoku, te da je „nedopustivo stradanje civilnog stanovništva u Pojasu Gaze”. Istaknuto je da je ključno da humanitarna pomoć stigne do svih ugroženih civila, posebno žena i djece.

Saopćenje hrvatske vlade u skladu je s ranijim izjavama o priznanju palestinske države. Ministar vanjskih poslova Hrvatske, Gordan Grlić Radman, izjavio je u junu prošle godine da je Hrvatska „apsolutno za priznanje”, ali tek kada to bude moguće provesti.

Dodao je da rješenje u vidu dvije države mora biti rezultat pregovora između obje strane, te da prije priznanja treba definisati teritorij i „obilježja koja čine jednu državu – vlast, simbole, zastavu i valutu”.

S druge strane, predsjednik Hrvatske, Zoran Milanović, pozvao je na priznanje Palestine, ističući da bi to bila „moralna odluka”.