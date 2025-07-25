Erdoan poziva Trampa i Putina na razgovore u Istanbul

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) rekao je da bi ove sedmice mogao telefonom razgovarati s ruskim i američkim liderima, odnosno Vladimirom Putinom i Donaldom Trampom (Trumpom) da ih okupi na razgovorima usred napora da se posreduje povodom rata u Ukrajini.

- Pokušat ćemo ponovo da razgovaramo sa Putinom i Trampom ove sedmice da vidimo da li možemo da ih okupimo u Istanbulu - rekao je Erdoan novinarima.

Njegovi komentari uslijedili su nakon treće runde mirovnih pregovora održanih 23. jula između ruske i ukrajinske delegacije u Istanbulu gdje su se obje strane dogovorile o novoj razmjeni zarobljenika.

Erdoan je rekao da je razgovarao s Putinom telefonom nakon sastanka s ukrajinskom delegacijom u Turskoj.

Sastanak ruske i ukrajinske delegacije u palati "Çırağan" trajao je manje od sat vremena.

Nakon razgovora je Rustem Umerov, šef ukrajinske delegacije rekao da je Kijev predložio sastanak Putina i ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog do kraja avgusta.