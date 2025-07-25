ZAMJENIK PREMIJERA

Tajani: Italija zasad ne priznaje Palestinu, ali zločine i glad ne možemo ignorisati

Više ne možemo tolerirati pokolj i glad. Došlo je vrijeme za trenutni prekid vatre, rekao je Tajani

Antonio Tajani. Platforma X

S. B.

25.7.2025

Zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani izjavio je u petak da Italija još nije spremna priznati državu Palestinu nakon što je francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) najavio da će Pariz to učiniti, javila je "Ansa".

- Italija je za rješenje dva naroda i dvije države, ali priznanje nove palestinske države mora se dogoditi istovremeno s njenim priznanjem države Izrael - rekao je Tajani na sastanku nacionalnog vijeća svoje stranke "Forza Italia (FI)".

- Zainteresirani smo za mir, a ne za pobjedu jedne strane nad drugom. Mi smo zemlja koja je primila najveći broj izbjeglica iz Gaze - kazao je.

Ministar je također ponovio osudu Italije zbog izraelskih napada na Gazu i ograničenja ulaska pomoći u enklavu, te ponovo pozvao na prekid vatre u ratu protiv Hamasa.

- Više ne možemo tolerirati pokolj i glad. Došlo je vrijeme za trenutni prekid vatre - rekao je Tajani.

# EMMANUEL MACRON
# PALESTINA
# ANTONIO TAJANI
