Američke snage ubile visokog vođu ISIS-a u operaciji u Siriji

Iako Sjedinjene Američke Države i dalje redovno provode operacije protiv ISIS-a u saradnji s partnerima i koalicijskim snagama u Siriji i Iraku, izravne kopnene racije američkih trupa rjeđe su u odnosu na zračne napade.

Prema navodima CENTCOM-a, al-Hardani i njegova dvojica odraslih sinova – Abdulah Dija al-Hardani i Abd al-Rahman Dija Zawba al-Hardani – predstavljali su prijetnju američkim i koalicijskim snagama, kao i novoj sirijskoj vladi. Na licu mjesta nalazile su se i tri žene s troje djece, koji nisu povrijeđeni. Više detalja o samoj operaciji nije objavljeno.

Američka vojska ubila je visokorangiranog vođu ISIS-a Diju Zawbu Musliha al-Hardanija i dvojicu njegovih sinova u raciji izvedenoj na području Sirije, saopćilo je Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM).

- Nećemo prestati neumorno progoniti teroriste ISIS-a, gdje god da se nalazili. Nisu sigurni ni dok spavaju, ni dok djeluju, ni dok se skrivaju - poručio je zapovjednik CENTCOM-a, general Erik Kurilla.

Kontinuirane operacije u regiji

Sjedinjene Države su u maju podržale ukupno šest operacija protiv ISIS-a – pet u Iraku i jednu u Siriji – tokom kojih su ubijena dvojica pripadnika te organizacije, dok su dvojica uhapšena, uključujući jednog od njihovih vođa, saopćio je CENTCOM prošlog mjeseca.

U martu je američka vojska preciznim zračnim udarom u Iraku ubila Abdullaha Makkija Musliha al-Rifaija, šefa operacija i emira tzv. Delegiranog odbora ISIS-a, kao i još jednog pripadnika terorističke mreže.

Povlačenje dijela američkih trupa

U aprilu je američko ministarstvo odbrane objavilo početak povlačenja otprilike polovine američkih vojnika iz Sirije. Pentagon je to predstavio kao dokaz "značajnog napretka" u slabljenju sposobnosti ISIS-a u regionu. Glasnogovornik Pentagona Šon Parnel tada je rekao da će nakon povlačenja u zemlji ostati manje od hiljadu američkih vojnika.

Promjene u političkom kursu

Racija dolazi svega nekoliko sedmica nakon što je administracija predsjednika Donalda Trampa ukinula oznaku strane terorističke organizacije s Hay’at Tahrir al-Šama (HTS), grupe koju je ranije vodio sadašnji privremeni predsjednik Sirije. Također, Tramp je nedavno potpisao izvršnu uredbu kojom se i formalno ukidaju američke sankcije Siriji.