Škoti protiv dolaska Donalda Trampa: "Njegov golf izlet plaćamo mi, zašto ga on ne plati?"

Dolazak američkog predsjednika Donalda Trampa u Škotsku zahtijevat će veliku policijsku operaciju, pri čemu sindikat koji zastupa policajce upozorava da će već preopterećeni službenici biti povučeni s redovnih zadataka.

Istovremeno, neki građani izražavaju nezadovoljstvo zbog troškova koje će posjeta donijeti.

- Zašto to ne plati sam? Dolazi zbog golfa, zar ne? To nema nikakve veze s javnim novcem, bilo američkim ili britanskim - rekla je Merl Ferguson, usamljena demonstrantica u Edinburgu s transparentom protiv Trampa.

Trampova posjeta je neslužbena i u velikoj mjeri vezana uz golf – predsjednik će obići dva svoja terena. Ipak, planirani su i sastanci s političkim liderima iz Britanije i Evrope.

Posjeta košta 14 miliona funti

Policijsko osiguranje za Trampovu četverodnevnu posjetu Ujedinjenom Kraljevstvu 2018. godine koštalo je više od 14 miliona funti, pokazuju podaci dobiveni na osnovu zahtjeva za pristup informacijama, prenosi Sky News.

Više od 3 miliona funti potrošeno je na dvodnevnu posjetu golf-terenu Turnberi, historijskom kompleksu na jugozapadu Škotske koji je Tramp kupio 2014. godine.

"Značajna policijska operacija"

Iz Policije Škotske nisu željeli otkriti koliko će policajaca biti angažirano, pozivajući se na operativne razloge, ali su poručili da će troškovi biti "značajni".

- Posjeta će zahtijevati veliku policijsku operaciju koja uključuje lokalne, nacionalne i specijalizirane resurse iz cijele Škotske, uz podršku kolega iz drugih policijskih snaga u Ujedinjenom Kraljevstvu kroz dogovor o uzajamnoj pomoći - izjavila je pomoćnica glavnog načelnika policije Ema Bond.

Škotski premijer Džon Svini rekao je da posjeta neće negativno utjecati na policijske aktivnosti.

No Dejvid Kenedi, glavni sekretar Škotske policijske federacije, izjavio je: "Tvrdnja da to neće utjecati na rad policije nema smisla."

- Naravno da želimo da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država može doći u Škotsku. Nije to problem - rekao je Kenedi.

- Problem je u sadašnjem stanju policijskih snaga i broju ljudi koje imamo na raspolaganju, što stvara ozbiljne poteškoće - dodao je.

Grupa Stop Tramp Skotland najavila je proteste u subotu u Edinburgu, Aberdinu i Damfrisu.