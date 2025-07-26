Sukobi na granici Tajlanda i Kambodže ulaze u treći dan uprkos pozivima na primirje

Borbe na granici između Tajlanda i Kambodže nastavile su se treći dan zaredom, a u subotu su se pojavila nova žarišta sukoba dok obje strane traže diplomatsku podršku. Svaka od njih tvrdi da je djelovala u samoodbrani i poziva drugu stranu na hitan prekid vatre i početak pregovora.

U najtežim sukobima između dviju jugoistočnoazijskih zemalja u posljednjih 13 godina poginulo je najmanje 30 osoba, a više od 130.000 ljudi je raseljeno.

Tajlandska mornarica saopštila je da je u subotu ujutro došlo do okršaja u priobalnoj provinciji Trat, što je novo žarište sukoba udaljeno više od 100 kilometara od prethodnih tačaka sukoba duž sporne granice.

Napetosti između dviju zemalja eskalirale su nakon ubistva kambodžanskog vojnika krajem maja tokom kratkog oružanog incidenta. Obje strane su pojačale vojne snage, dok je diplomatska kriza uzdrmala krhku koalicionu vladu Tajlanda.

Broj poginulih

Tajlandski broj poginulih ostao je na 19, dok je portparolka kambodžanskog Ministarstva odbrane Meli Sočeata izjavila da je poginulo pet vojnika i osam civila. U okrugu Kantralak, u tajlandskoj provinciji Sisaket, nedaleko od sukoba, radnik u hotelu Čianuvat Talalai rekao je da je grad gotovo potpuno ispražnjen.

- Skoro svi su otišli, to je gotovo grad duhova. Moj hotel je i dalje otvoren za one koji su bliže granici i kojima treba smještaj - rekao je za Reuters 31-godišnjak.

Poziv na dijalog

Tajlandski ambasador pri Ujedinjenim narodima rekao je na sjednici Vijeća sigurnosti u petak da su vojnici ranjeni od novopostavljenih mina na teritoriji Tajlanda u dva navrata od sredine jula – optužbe koje je Kambodža oštro negirala – te da je Kambodža potom pokrenula napade u četvrtak ujutro.

- Tajland poziva Kambodžu da odmah obustavi sve neprijateljske aktivnosti i agresiju, i da obnovi dijalog u dobroj vjeri - poručio je Čerdčaj Čaivaivid u obraćanju koje je proslijeđeno medijima.

Višedecenijski sporovi

Kambodžansko Ministarstvo odbrane tvrdi da je Tajland u četvrtak izvršio "namjeran, ničim izazvan i nezakonit vojni napad", te da sada mobilizira dodatne trupe i vojnu opremu uz granicu.

- Ove namjerne vojne pripreme pokazuju namjeru Tajlanda da proširi agresiju i dodatno naruši suverenitet Kambodže - navodi se u saopštenju Ministarstva.

Kambodža je pozvala međunarodnu zajednicu da "najoštrije osudi agresiju Tajlanda" i spriječi širenje njegovih vojnih aktivnosti.

Bangkok je ponovio da spor želi riješiti bilateralno, poručujući Vijeću sigurnosti da je "duboko žalosno što Kambodža namjerno izbjegava smisleni dijalog i pokušava internacionalizirati problem zarad vlastitih političkih ciljeva".

Spor oko razgraničenja

Tajland i Kambodža decenijama se spore oko razgraničenja na brojnim dijelovima svoje 817 kilometara duge kopnene granice, a u središtu neslaganja su drevni hinduistički hramovi Ta Moan Tom i Prasat Preah Vihear iz 11. stoljeća.

Međunarodni sud pravde je 1962. godine dodijelio Preah Vihear Kambodži, ali su tenzije ponovo porasle 2008. godine kada je Kambodža pokušala da ga registruje kao UNESCO-ovu svjetsku baštinu. To je dovelo do povremenih oružanih sukoba u narednim godinama, tokom kojih je poginulo najmanje desetak ljudi.

U junu je Kambodža saopštila da je zatražila od Međunarodnog suda pravde da razmotri granični spor s Tajlandom, koji pak tvrdi da nikada nije priznao nadležnost tog suda i preferira bilateralne pregovore.