RAT U UKRAJINI

Zelenski: "Intenzivne borbe se vode kod Pokrovska, ruske snage nastavljaju pritisak”

Ukrajinske trupe brane ključnu oblast dok Moskva tvrdi da je zauzela okolna sela

Volodimir Zelenski. Platforma X

M. Až.

26.7.2025

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da se intenzivne borbe vode u blizini grada Pokrovska, strateški važnog logističkog čvorišta na istoku zemlje, u čijoj su se okolini ruske snage posljednjih dana gotovo svakodnevno hvalile zauzimanjem sela.

U večernjem obraćanju Zelenski je rekao da je vrhovni komandant ukrajinske vojske Oleksandr Sirski tokom sastanka s visokim zvaničnicima istakao kako je Pokrovsk trenutno glavno žarište u ratu protiv Rusije. 

- Sve operativne pravce smo pokrili, s posebnim naglaskom na Pokrovsk. On ima najveću pažnju - rekao je Zelenski.

Dodao je i da ukrajinske snage "nastavljaju djelovati" na graničnim područjima sjeverne regije Sumi, gdje su ruske trupe posljednjih sedmica stekle određene pozicije. Sirski je u objavi na aplikaciji Telegram naveo Pokrovsk i još pet sektora kao neke od najtežih tačaka duž fronta koji se proteže oko 1.000 kilometara. 

- Ruska Federacija plaća maksimalnu cijenu za pokušaj "ljetne ofanzive" - napisao je Sirski.

Ruske snage mjesecima pokušavaju prići cestovnom i željezničkom čvorištu Pokrovsk, koji je prije rata imao oko 60.000 stanovnika – većinom evakuisanih. Još u maju Sirski je saopštio da su ukrajinske trupe stabilizovale situaciju u tom području, u kojem se nalazi i jedini ukrajinski rudnik koji proizvodi koksni ugalj za domaću industriju čelika.

Ministarstvo odbrane Rusije u četvrtak je saopštilo da su njihove trupe zauzele dva sela u blizini Pokrovska – Zvirove na zapadu i Novoekonomične na istoku. Treće selo, Novotorecke, Moskva je ranije tokom sedmice proglasila "oslobođenim". Ukrajinski zvaničnici zasad ne potvrđuju da su ova sela pala.

Glavni štab ukrajinske vojske naveo je u večernjem izvještaju da se Zvirove i Novoekonomične nalaze u zonama gdje ruske snage pokušavaju probiti ukrajinsku odbranu.

