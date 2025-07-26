Zelenski: "Intenzivne borbe se vode kod Pokrovska, ruske snage nastavljaju pritisak”

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da se intenzivne borbe vode u blizini grada Pokrovska, strateški važnog logističkog čvorišta na istoku zemlje, u čijoj su se okolini ruske snage posljednjih dana gotovo svakodnevno hvalile zauzimanjem sela.

U večernjem obraćanju Zelenski je rekao da je vrhovni komandant ukrajinske vojske Oleksandr Sirski tokom sastanka s visokim zvaničnicima istakao kako je Pokrovsk trenutno glavno žarište u ratu protiv Rusije.

- Sve operativne pravce smo pokrili, s posebnim naglaskom na Pokrovsk. On ima najveću pažnju - rekao je Zelenski.

Dodao je i da ukrajinske snage "nastavljaju djelovati" na graničnim područjima sjeverne regije Sumi, gdje su ruske trupe posljednjih sedmica stekle određene pozicije. Sirski je u objavi na aplikaciji Telegram naveo Pokrovsk i još pet sektora kao neke od najtežih tačaka duž fronta koji se proteže oko 1.000 kilometara.

- Ruska Federacija plaća maksimalnu cijenu za pokušaj "ljetne ofanzive" - napisao je Sirski.