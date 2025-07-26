Pentagon poslao 1.700 vojnika da pomognu u kontroli imigracije

Administracija Donalda Trampa stavila je oko 1.700 vojnika pod komandu guvernera saveznih država kako bi pomogli u provođenju zakona o imigraciji, saopćio je Pentagon u petak.

Glasnogovornik Pentagona Šon Parnel izjavio je da je do sada bilo angažovano 1.200 vojnika, a dodatnih 500 ih je raspoređeno kako bi pomogli u kontroli ilegalne imigracije.

- Kroz aktivno planiranje i saradnju s našim partnerima iz ICE-a (Agencija za imigraciju i carine), Ministarstvo je utvrdilo da određene operativne potrebe mogu zahtijevati direktnu interakciju s osobama u ICE-ovom pritvoru - naveo je Parnel u saopćenju.