Gaza: Još jedna šestomjesečna beba umrla od gladi

Izvor je naveo da je Zejneb Abu Halib, stara svega nekoliko mjeseci, umrla od pothranjenosti koja je rezultat izraelske politike izgladnjivanja

26.7.2025

Još jedna palestinska beba preminula je u bolnici Nasser na jugu Pojasa Gaze, nakon što je njeno krhko tijelo podleglo gladi, izjavio je medicinski izvor za Anadolu.

Bila je prepuštena suočavanju s glađu bez mlijeka, pod izraelskom gušećom blokadom.

Izvor je naveo da je Zejneb Abu Halib, stara svega nekoliko mjeseci, umrla od pothranjenosti koja je rezultat izraelske politike izgladnjivanja.

Zejneb su slikali na uznemirujućoj fotografiji snimljenoj neposredno prije njene smrti, s kožom priljubljenom uz kosti i sitnim, bolno istaknutim grudnim košem.

Iza nje je bila ranija fotografija na kojoj se smiješi u svijetloj odjeći, uz natpis “Zejnab Kraljica”, potresni kontrast koji prikazuje tragičnu transformaciju od radosnog djetinjstva do iscrpljenosti i smrti.

Takve smrti se ponavljaju u Gazi, posebno među dojenčadi, zbog izraelske opsade i sprječavanja dopremanja humanitarne, prehrambene i medicinske pomoći, što dovodi do raširene gladi i ozbiljnih nestašica.

Direktor Ministarstva zdravstva Gaze, Munir al-Burš, izjavio je za Anadolu u petak da je devet Palestinaca, uključujući dvoje djece, umrlo u roku od 24 sata zbog gladi i pothranjenosti. Time je broj smrtnih slučajeva uzrokovanih pothranjenošću od početka genocidnog rata 7. oktobra 2023. porastao na 122, uključujući 83 djece.

Ministarstvo zdravstva je u četvrtak izvijestilo o 26.677 registriranih slučajeva pothranjenosti, te naglasilo da je više od 260.000 djece mlađe od 5 godina u hitnoj potrebi za hranom.

