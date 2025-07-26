Gaza: Još jedna šestomjesečna beba umrla od gladi

Još jedna palestinska beba preminula je u bolnici Nasser na jugu Pojasa Gaze, nakon što je njeno krhko tijelo podleglo gladi, izjavio je medicinski izvor za Anadolu.

Bila je prepuštena suočavanju s glađu bez mlijeka, pod izraelskom gušećom blokadom.

Izvor je naveo da je Zejneb Abu Halib, stara svega nekoliko mjeseci, umrla od pothranjenosti koja je rezultat izraelske politike izgladnjivanja.

Zejneb su slikali na uznemirujućoj fotografiji snimljenoj neposredno prije njene smrti, s kožom priljubljenom uz kosti i sitnim, bolno istaknutim grudnim košem.

Iza nje je bila ranija fotografija na kojoj se smiješi u svijetloj odjeći, uz natpis “Zejnab Kraljica”, potresni kontrast koji prikazuje tragičnu transformaciju od radosnog djetinjstva do iscrpljenosti i smrti.