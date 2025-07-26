Tramp poručio Izraelu da "dovrši posao" protiv Hamasa

Samo nekoliko sedmica nakon što je samouvjereno najavio skor prekid vatre u Gazi, američki predsjednik Donald Tramp napravio je drastičan zaokret. Njegov optimizam je nestao, a umjesto poziva na mir, sada poziva Izrael na pojačanu vojnu kampanju i poručuje da treba "dovršiti posao" protiv Hamasa, piše CNN.

Ova promjena stiže nakon što je Tramp ove sedmice povukao svoje pregovarače, tvrdeći da Hamas ne nastupa u dobroj vjeri. Dok slike gladne djece iz Gaze izazivaju svjetsku osudu, Tramp signalizira da neće vršiti pritisak na Izrael da zaustavi svoju 21-mjesečnu vojnu operaciju.

Propast pregovora

- Mislim da oni žele umrijeti, i to je vrlo, vrlo loše. Došlo je do tačke kada morate dovršiti posao - izjavio je Tramp o Hamasu.

Nije jasno da li ova oštra retorika odražava stvarni kraj pregovora ili je taktički potez kojim se želi izvršiti pritisak na Hamas. Ipak, njegove riječi jasno pokazuju da su pokušaji dogovora o primirju, koji su bili pri kraju, propali, što je izazvalo frustraciju kod Trampa.

Tramp je za propast pregovora direktno okrivio Hamas, tvrdeći da je njihov pregovarački položaj oslabljen nakon što je veliki broj talaca oslobođen ili preminuo u zatočeništvu.

- Sada smo došli do posljednjih talaca, i oni znaju šta slijedi. Zbog toga nisu željeli postići dogovor - rekao je Tramp.

Humanitarna katastrofa i reakcije svijeta

Uprkos Trampovom pesimizmu, Egipat i Katar najavili su nastavak posredovanja, dok je visoki izraelski zvaničnik za CNN izjavio da pregovori "uopšte nisu propali". Neki američki zvaničnici nadaju se da će Trampov oštar stav potaknuti Hamas na pomirenje. Ipak, iznenadno povlačenje američkih pregovarača iz Dohe izazvalo je šok.

- Ovo je potres - izjavio je izvor upoznat s pregovorima.

U međuvremenu, humanitarna kriza u Gazi dobija katastrofalne razmjere. Jedan zvaničnik UN-a stanovnike Gaze nazvao je "hodajućim leševima", a tuniski predsjednik Kais Said pokazao je Trampovom savjetniku fotografije pothranjene djece koja jedu pijesak, nazivajući situaciju "zločinom protiv čovječanstva". Tramp je s druge strane optužio Hamas za sprečavanje distribucije pomoći i požalio se da SAD nije dobio dovoljno priznanja za doniranih 60 miliona dolara pomoći.

Glavni američki saveznici zauzimaju oštriji stav. Britanski premijer Kir Starmer nazvao je izraelsku vojnu eskalaciju "nebranljivom", dok je francuski predsjednik Emanuel Makron najavio da će Francuska na Generalnoj skupštini UN-a u septembru priznati palestinsku državu. Taj potez razljutio je Izrael, ali Tramp ga je odbacio kao nevažan.

- Ta izjava nema nikakvu težinu - kratko je komentirao.