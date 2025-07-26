Tramp najavljuje drastično smanjenje cijena lijekova: "Smanjit ćemo ih i do 1500 posto"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da planira znatno smanjiti cijene lijekova za građane SAD-a. Tokom sastanka s članovima Kongresa u utorak, Tramp je govorio o smanjenju troškova lijekova.

- Smanjit ćemo cijene lijekova za 1000 posto, 1100 posto, 1200 posto, 1300 posto, 1500 posto, 700 posto, 600 posto. Ne za 30, 40 ili 50 posto, nego za brojke koje niste mogli ni zamisliti - rekao je.

Reakcije na mrežama

Ove izjave izazvale su salve ruganja na društvenim mrežama. Mnogi su pitali Groka, AI chatbota s platforme X, šta misli o Trampovim tvrdnjama. Grok ih je u različitim odgovorima opisao kao "matematički nemoguće", "pretjerane", a u jednom odgovoru i kao "totalne gluposti".

- Da biste snizili cijenu proizvoda za 1000 posto, morali biste ljudima plaćati da kupuju vaš proizvod. Primjer: popust od 1000 posto na proizvod koji košta jedan dolar znači da kupac dobija devet dolara. U globalu, nije baš dobra prodajna strategija - napisao je jedan korisnik na X-u.

Izvršna uredba

Tramp tvrdi da bi izvršna uredba koju je potpisao u maju mogla dovesti do nižih cijena lijekova jer se u njoj poziva na pravilo "najpovlaštenije nacije". To znači da farmaceutske kompanije ne smiju Amerikancima naplaćivati više nego građanima drugih zemalja. Ovo pravilo je finalizirano krajem 2020., ali su ga savezni sudovi blokirali, a tadašnji predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) ukinuo 2021. godine.

Ipak, pregovori između Trampove administracije i farmaceutskih kompanija i dalje traju, a jedan direktor iz sektora Bio Pharma Dive izjavio je da dogovor još nije postignut. Tramp je još u prvom mandatu, nakon izbijanja pandemije covida-19, najavljivao borbu protiv visokih cijena lijekova, ali nije uspio postići konkretna smanjenja. Neki republikanci tada su njegov plan nazvali "socijalističkom kontrolom cijena".