ITALIJANSKA PREMIJERKA

Meloni: Podržavam državu Palestinu, ali nisam za to da se prizna prije njenog osnivanja

Ako se nešto što ne postoji prizna na papiru, problem bi se mogao činiti riješenim, a nije, rekla je

26.7.2025

Italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia) izjavila je u subotu da bi priznavanje države Palestine prije njenog stvarnog osnivanja moglo biti kontraproduktivno. 

- Jako sam za državu Palestinu, ali nisam za to da se prizna prije njenog osnivanja - rekla je Meloni za italijanski dnevnik La Repubblica.

- Ako se nešto što ne postoji prizna na papiru, problem bi se mogao činiti riješenim, a nije - dodala je Meloni.

Odluka Francuske da prizna palestinsku državu na Općoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru izazvala je osudu Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, usred sukoba u Gazi između Izraela i palestinske militantne skupine Hamasa.

U petak je italijanski ministar vanjskih poslova izjavio da priznanje palestinske države treba uslijediti istovremeno s priznanjem Izraela.

Glasnogovornik njemačke vlade rekao je u petak da Berlin ne planira u skorije vrijeme priznati palestinsku državu te da je prioritet sada postići "dugo očekivani napredak" u rješenju o dvjema državama.

