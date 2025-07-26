Tramp upozorio Evropu: "Saberite se, pred vama je strašna invazija, nestat ćete"

Američki predsjednik Donald Tramp doputovao je u Škotsku na četverodnevni posjet koji uključuje i sastanke na visokom nivou. Njegov dolazak nije službenog karaktera i uglavnom je povezan s golfom. Odmah po dolasku pohvalio je britanskog premijera Kira Starmera kao "dobrog čovjeka", a ilegalne migracije nazvao je "užasnom invazijom koja uništava Evropu". Na aerodromu Prestvik u Ajrsšajru okupio se veliki broj ljudi uz pojačane mjere sigurnosti. "Sviđa mi se vaš premijer. Malo je liberalniji od mene, ali je dobar čovjek, sklopio je trgovinski sporazum. To je dobar posao za Ujedinjeno Kraljevstvo", rekao je Tramp novinarima. Očekuje se da će razgovarati o mogućim izmjenama trgovinskog sporazuma između SAD i Velike Britanije, koji je stupio na snagu prošlog mjeseca. "Saberite se" Američki predsjednik upozorio je evropske lidere na ilegalnu imigraciju. - Bolje se saberite ili više nećete imati Evropu. Morate se sabrati. Dozvoljavate da se ovo događa vašim zemljama i morate zaustaviti ovu užasnu invaziju. Imigracija ubija Evropu. Neki evropski lideri nisu dozvolili invaziju u svoje zemlje, neću ih imenovati, i nisu dobili dovoljno priznanja za to - rekao je.

Dodao je da u SAD u posljednjih mjesec dana nije ušao nijedan ilegalni migrant. Također je kritikovao postavljanje vjetroturbina širom kontinenta. - Zaustavite vjetrenjače. Uništavate svoje zemlje. Tužno je vidjeti te vjetrenjače posvuda, uništavaju vaša prekrasna polja i doline, i ubijaju ptice - poručio je. Tramp će posjetiti svoje golf terene Nakon dolaska Tramp se uputio prema Turnberiju, jednom od svojih škotskih golf terena. Dio posjete je i otvaranje drugog terena u Aberdinu. - Nema mjesta kao Turnberi. Vjerovatno je najbolji teren na svijetu, a Aberdin je odmah pored - rekao je, dodajući da mu je glumac Šon Koneri pomogao da dobije dozvole za gradnju.

