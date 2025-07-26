Tramp upozorio Evropu: "Saberite se, pred vama je strašna invazija, nestat ćete"

Američki predsjednik Donald Tramp doputovao je u Škotsku na četverodnevni posjet koji uključuje i sastanke na visokom nivou. Njegov dolazak nije službenog karaktera i uglavnom je povezan s golfom. Odmah po dolasku pohvalio je britanskog premijera Kira Starmera kao "dobrog čovjeka", a ilegalne migracije nazvao je "užasnom invazijom koja uništava Evropu".
Na aerodromu Prestvik u Ajrsšajru okupio se veliki broj ljudi uz pojačane mjere sigurnosti. "Sviđa mi se vaš premijer. Malo je liberalniji od mene, ali je dobar čovjek, sklopio je trgovinski sporazum. To je dobar posao za Ujedinjeno Kraljevstvo", rekao je Tramp novinarima.
Očekuje se da će razgovarati o mogućim izmjenama trgovinskog sporazuma između SAD i Velike Britanije, koji je stupio na snagu prošlog mjeseca.
"Saberite se"
Američki predsjednik upozorio je evropske lidere na ilegalnu imigraciju.
- Bolje se saberite ili više nećete imati Evropu. Morate se sabrati. Dozvoljavate da se ovo događa vašim zemljama i morate zaustaviti ovu užasnu invaziju. Imigracija ubija Evropu. Neki evropski lideri nisu dozvolili invaziju u svoje zemlje, neću ih imenovati, i nisu dobili dovoljno priznanja za to - rekao je.
Dodao je da u SAD u posljednjih mjesec dana nije ušao nijedan ilegalni migrant.
Također je kritikovao postavljanje vjetroturbina širom kontinenta.
- Zaustavite vjetrenjače. Uništavate svoje zemlje. Tužno je vidjeti te vjetrenjače posvuda, uništavaju vaša prekrasna polja i doline, i ubijaju ptice - poručio je.
Tramp će posjetiti svoje golf terene
Nakon dolaska Tramp se uputio prema Turnberiju, jednom od svojih škotskih golf terena. Dio posjete je i otvaranje drugog terena u Aberdinu.
- Nema mjesta kao Turnberi. Vjerovatno je najbolji teren na svijetu, a Aberdin je odmah pored - rekao je, dodajući da mu je glumac Šon Koneri pomogao da dobije dozvole za gradnju.
- Da nije bilo Šona Konerija, ne bismo imali te sjajne terene - dodao je.
Tokom posjete sastat će se i sa škotskim prvim ministrom Džonom Svinijem i predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen. Tramp je ocijenio da postoji "dobra šansa, 50-50" za trgovinski sporazum s EU, ali da postoji i "možda 20 spornih tačaka".
Slučaj Epstin i planirani protesti
Na domaćem terenu Tramp se suočava s političkom krizom zbog postupanja njegove administracije s dokumentima povezanim sa finansijerom i seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom. Novinari su ga pitali o tome čim je izašao iz aviona.
- Pravite veliku stvar od nečega što to nije. Fokusiran sam na sklapanje poslova, a ne na teorije zavjere kao vi - odgovorio je, dodajući da "nije vrijeme" za raspravu o pomilovanju Gislejn Meksvel, Epstinove saradnice.
Iako je Trampov dolazak privukao pristalice, izazvao je i proteste. Grupa "Stop Trump Scotland" najavila je demonstracije u Edinburgu, Aberdinu i Damfrisu. Prema anketi Ipsosa iz marta, oko 70% Škota ima negativan stav prema Trampu.
"Zašto to ne plati sam?"
- Zašto to ne plati sam? Dolazi zbog golfa, zar ne? To nema nikakve veze s javnim novcem, bilo američkim ili britanskim - rekla je Merl Ferguson, demonstrantica u Edinburgu s transparentom protiv Trampa.
Trampov posjet nije služben i uglavnom je vezan uz golf. Policijska sigurnost za njegov četverodnevni boravak u UK 2018. godine koštala je više od 14 miliona funti, pokazuju podaci dobiveni putem zahtjeva za pristup informacijama, piše Sky News. Od toga je više od 3 miliona funti potrošeno na dvodnevni posjet golf-terenu Turnberi, historijskom kompleksu na jugozapadu Škotske, koji je Tramp kupio 2014. godine.
"Značajna policijska operacija"
Iz Škotske policije nisu željeli otkriti koliko će policajaca biti angažirano, pozivajući se na operativne razloge, ali su poručili da će troškovi biti "značajni".
- Posjet će zahtijevati veliku policijsku operaciju koja uključuje lokalne, nacionalne i specijalizirane resurse iz cijele Škotske, uz podršku kolega iz drugih policijskih snaga u UK kroz dogovor o uzajamnoj pomoći - izjavila je pomoćnica glavnog načelnika policije Ema Bond.
Škotski premijer Džon Svinni izjavio je da posjet neće negativno uticati na rad policije. Međutim, Dejvid Kenedi, glavni sekretar Škotske policijske federacije, rekao je: "Tvrdnja da to neće uticati na rad policije nema smisla."
"Naravno da želimo da predsjednik SAD može doći u Škotsku. To nije problem", kazao je Kenedi. "Problem je trenutno stanje policijskih snaga i broj ljudi koji su na raspolaganju, što stvara ozbiljne poteškoće."