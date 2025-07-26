Hamas negirao američke tvrdnje o krađi humanitarne pomoći u Gazi

Visoki zvaničnik Hamasa Izet al-Rišk (Izzat al-Rishq) u subotu je odbacio nedavne tvrdnje SAD-a o krađi humanitarne pomoći u blokiranom Pojasu Gaze, javlja Anadolu.

- Optužbe o krađi pomoći od strane Hamasa su politički motivirane i neosnovane - rekao je Risk.

Neobjavljena studija Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ispitala je 156 slučajeva izgubljene ili ukradene pomoći u periodu od oktobra 2023. do maja 2025. godine i nije pronašla dokaze da je palestinska grupa Hamas imala koristi od pomoći koju je obezbijedio SAD.

Izvještaj je u suprotnosti s tvrdnjama vlasti Izraela i SAD-a, koje su korištene za opravdanje kontroverzne nove oružane privatne operacije pomoći, koja je rezultirala s preko 1.000 smrtnih slučajeva među izgladnjelim tražiocima pomoći.

Skretanje pažnje

Richq je napomenuo da američki narativ skreće pažnju sa prave prepreke bilo kakvom prekidu vatre ili humanitarnom sporazumu.

- Ove izjave američkog predsjednika Donalda Trampa i američkog predsjedničkog izaslanika za Bliski istok Stiva Vitkofa ne poklapaju se s procjenama posrednika i proturječe stvarnosti pregovaračkog procesa - rekao je.

Rishq je potvrdio da se Hamas angažovao u pregovorima s punom nacionalnom odgovornošću i fleksibilnošću od početka razgovora, s ciljem postizanja sveobuhvatnog sporazuma koji će okončati agresiju i ublažiti patnju stanovništva Gaze.

Posljednji odgovor

Naglasio je da Hamasov posljednji odgovor na trenutni okvir uključuje "pozitivan i fleksibilan pristup" svim ključnim tačkama, posebno u vezi s isporukom pomoći.

- Insistirali smo na tome da sporazum mora osigurati jasan i zaštićen protok humanitarne pomoći kroz UN i njegove priznate agencije bez ikakvog uplitanja okupacije - izjavio je Risk.

Dodao je da je Hamasov odgovor također pozvao na smanjenje veličine i dubine izraelsko proglašenih tampon zona unutar Gaze tokom predloženog 60-dnevnog primirja, posebno izbjegavajući gusto naseljena područja kako bi se olakšao povratak raseljenih stanovnika.

Pozvao je američku administraciju da “prestane štititi okupaciju“ i da okonča svoje “vojno i političko pokriće za izraelski rat istrebljenja i izgladnjavanja“ u Gazi.

Rishq je pozvao Vašington da odigra konstruktivnu ulogu u podsticanju izraelske vlade da se ozbiljno angažuje u postizanju sporazuma o prekidu vatre i osiguranju sporazuma o razmjeni zatvorenika.