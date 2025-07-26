Ranjeno više civila i devastirane kuće u ruskom napadu na Sumi

Nekoliko civila je ranjeno i više stambenih objekata teško oštećeno u ruskom napadu na sjeveroistočni ukrajinski grad Sumi u subotu, saopćila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

Spasilački timovi su uspjeli izvući jednog mještanina iz urušene zgrade, navode zvaničnici, javlja Anadolija.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da i dalje vjeruje kako će doći do susreta ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, ali je izrazio žaljenje što se to još nije desilo.

U srijedu su Moskva i Kijev održali treću rundu mirovnih pregovora u Istanbulu.

Strane su razmijenile prijedloge o budućem razvoju mirovnog procesa, a Kijev je predložio održavanje samita lidera krajem augusta.

Kremlj je poručio da je sastanak Putina i Zelenskog moguć samo u cilju finalizacije mirovnog sporazuma.