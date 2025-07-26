Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TERORISTIČKI NAPAD

Krvavi napad na sud u Iranu: Pet mrtvih, odgovornost preuzela grupa Jaish al-Adl

Preliminarni izvještaji potvrđuju da su trojicu napadača ubile snage sigurnosti

Teroristički napad u gradu Zahedan. Platforma X

Anadolija

26.7.2025

Najmanje pet osoba je ubijeno, a 13 je povrijeđeno u subotu ujutro kada su naoružani napadači upali u sjedište pravosuđa u jugoistočnom iranskom gradu Zahedanu, prema izvještajima zvaničnih i lokalnih medija, prenosi Anadolu.

Teroristički napad, za koji je odgovornost preuzela takozvana grupa Jaish al-Adl, započeo je pucnjavom usmjerenom na zgradu suda, a kasnije se neselektivno proširio na civile u blizini, prema novinskoj agenciji Mehr.

Preliminarni izvještaji potvrđuju da su trojicu napadača ubile snage sigurnosti.

Hitne službe i sigurnosne jedinice brzo su opkolile zgradu i osigurale područje.

Iranske vlasti su pokrenule istragu napada, a identiteti žrtava još nisu zvanično objavljeni.

Zahedan je glavni grad provincije Sistan i Baluchestan, a i ranije je u više navrata bio poprište nemira i nasilja koje se pripisuje naoružanim grupama koje djeluju u blizini granica s Pakistanom i Afganistanom.

# TERORIZAM
# IRAN
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.