Krvavi napad na sud u Iranu: Pet mrtvih, odgovornost preuzela grupa Jaish al-Adl

Najmanje pet osoba je ubijeno, a 13 je povrijeđeno u subotu ujutro kada su naoružani napadači upali u sjedište pravosuđa u jugoistočnom iranskom gradu Zahedanu, prema izvještajima zvaničnih i lokalnih medija, prenosi Anadolu.

Teroristički napad, za koji je odgovornost preuzela takozvana grupa Jaish al-Adl, započeo je pucnjavom usmjerenom na zgradu suda, a kasnije se neselektivno proširio na civile u blizini, prema novinskoj agenciji Mehr.