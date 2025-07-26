Krvavi napad na sud u Iranu: Pet mrtvih, odgovornost preuzela grupa Jaish al-Adl

Najmanje pet osoba je ubijeno, a 13 je povrijeđeno u subotu ujutro kada su naoružani napadači upali u sjedište pravosuđa u jugoistočnom iranskom gradu Zahedanu, prema izvještajima zvaničnih i lokalnih medija, prenosi Anadolu.
Teroristički napad, za koji je odgovornost preuzela takozvana grupa Jaish al-Adl, započeo je pucnjavom usmjerenom na zgradu suda, a kasnije se neselektivno proširio na civile u blizini, prema novinskoj agenciji Mehr.
Preliminarni izvještaji potvrđuju da su trojicu napadača ubile snage sigurnosti.
Hitne službe i sigurnosne jedinice brzo su opkolile zgradu i osigurale područje.
Iranske vlasti su pokrenule istragu napada, a identiteti žrtava još nisu zvanično objavljeni.
Zahedan je glavni grad provincije Sistan i Baluchestan, a i ranije je u više navrata bio poprište nemira i nasilja koje se pripisuje naoružanim grupama koje djeluju u blizini granica s Pakistanom i Afganistanom.