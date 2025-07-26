Britanski hirurg koji je radio u Gazi tvrdi: Izraelski vojnici namjerno pucaju dječacima u testise

Britanski hirurg koji se nedavno vratio iz Gaze izjavio je za Sky News da među palestinskim civilima vlada ozbiljna pothranjenost te da izraelski vojnici pucaju na civile kod punktova za podjelu humanitarne pomoći "kao da se radi o vježbi gađanja".

Doktor Nik Mejnard proveo je četiri sedmice u bolnici Naser, koja se nalazi na jugu Pojasa Gaze. Kako kaže, zbog teškog nedostatka hrane medicinsko osoblje je gotovo nemoćno u pokušajima da spasi pothranjenu djecu i novorođenčad. Tvrdi da su izraelski graničari ljekarima koji su pokušavali ući u Gazu oduzeli kutije s formulom za bebe te da su tokom prva dva tjedna njegovog boravka u bolnici preminula najmanje četiri nedonoščeta. Upozorio je da bi broj žrtava mogao dodatno rasti ako se ne dozvoli hitan ulazak hrane u Gazu.

"Ljudi su kao ljušture"

U intervjuu za emisiju "The World with Yalda Hakim", Mejnard je rekao da su skoro sva djeca na pedijatriji hranjena samo šećernom vodom. Istakao je da su njegovi kolege iscrpljeni i neprepoznatljivi.

- Vidio sam ljude koje poznajem godinama, a nisam ih mogao prepoznati. Dvojica su izgubila po 20 i 30 kilograma. Bili su kao ljušture. Gladuju - rekao je. Po njegovim riječima, ljekari svaki dan idu na posao, a vraćaju se u šatore – bez hrane.

Pucanje na civile

Najozbiljnije optužbe odnose se na svjedočenja o pucanju izraelskih vojnika na civile kod punktova za distribuciju hrane, koje vodi humanitarna fondacija Gaza Humanitarian Foundation (GHF), uz podršku SAD-a i Izraela.

- Izgleda kao da izvode vježbu gađanja“, rekao je Mejnard i naveo da je operisao dječake od 11 i 12 godina koji su ranjeni dok su išli po hranu za svoje porodice.

- Operisao sam dvanaestogodišnjaka koji je preminuo na operacijskom stolu – rane su bile preteške - rekao je.

Dodao je da obrasci povreda ukazuju na ciljano gađanje određenih dijelova tijela: "Jednog dana su dolazili s ranama od metaka u glavu i vrat, drugog dana u prsa, trećeg u stomak. Prije dvanaest dana četiri tinejdžera su dovezena s ranama na testisima. To nije bila slučajnost. Uzorak je bio previše očit da bi bio slučajan. Sve je djelovalo kao da se radi o nekoj vrsti vježbe gađanja. Nikad ne bih vjerovao da je to moguće da to nisam lično vidio."

Reakcija izraelske vojske

Izraelske odbrambene snage (IDF) za Sky News su poručile da "nedvosmisleno odbacuju tvrdnje o namjernom nanošenju štete civilima, naročito na način na koji se opisuje". Ističu da vojne naredbe izričito zabranjuju ciljanje civila i da se svi incidenti kod punktova za pomoć trenutno istražuju.

- Svaka prijava kršenja zakona ili pravila će biti temeljno ispitana i, po potrebi, poduzet će se odgovarajuće mjere - navode iz IDF-a. Također su istakli da "nastoje omogućiti isporuku humanitarne pomoći u Gazu" u saradnji s GHF-om i međunarodnim partnerima, ali da operacije djeluju u izuzetno složenim uslovima.

Smrtonosna zamka

GHF upravlja distribucijom pomoći u Gazi od maja, nakon što je ukinut jedanaestosedmični izraelski blok. Hrana se dijeli na četiri lokacije, sve pod potpunom izraelskom vojnom kontrolom. Novinarima nije dozvoljen pristup.

Prema podacima Ujedinjenih naroda, više od 1.000 ljudi ubijeno je pokušavajući doći do hrane otkako GHF vodi distribuciju. UNRWA, agencija UN-a za pomoć Palestincima, žestoko je kritikovala sistem, a komesar Filip Lazarin izjavio je: "Taj takozvani sistem distribucije GHF-a je sadistička zamka smrti. Snajperisti nasumično pucaju po masama kao da imaju dozvolu za ubijanje."

UN, Svjetska zdravstvena organizacija i brojni humanitarni akteri upozoravaju da je u Gazi prisutno „masovno izgladnjivanje“, a samo manji broj kamiona sa humanitarnom pomoći uspijeva ući u opkoljenu enklavu. Lazarin je u četvrtak prenio riječi svog kolege: „Palestinci su u Gazi toliko pothranjeni da više nisu ni živi ni mrtvi – oni su hodajući leševi.“