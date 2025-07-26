Papa Lav se sastao s visokim sveštenikom Ruske pravoslavne crkve

Papa Lav sastao se danas u Vatikanu s mitropolitom Antonijem, visokim predstavnikom Ruske pravoslavne crkve, u pokušaju da se ublaže narušeni odnosi između dviju crkava izazvani ruskom invazijom na Ukrajinu.

S Antonijem i još petoricom visokopozicioniranih ruskih sveštenika papa je održao audijenciju, potvrdio je Vatikan, ne iznoseći dodatne detalje. Mitropolit Antonij je na čelu Odjela za vanjske crkvene poslove Ruske pravoslavne crkve.

Od početka svog pontifikata u maju, Lav je više puta pozivao na mir u svjetskim sukobima, a ranije ovog mjeseca, tokom posjete ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Vatikanu, poručio je: "Sveta Stolica spremna je biti domaćin mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine."

Ipak, ruski zvaničnici su izjavili da Vatikan ne smatraju ozbiljnom lokacijom za pregovore, s obzirom na to da se nalazi unutar teritorije Italije, članice NATO-a koja pruža podršku Ukrajini.

U svom prvom telefonskom razgovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom početkom juna, papa Lav je pozvao Rusiju da preduzme korake ka okončanju sukoba.

Poglavar Ruske pravoslavne crkve, patrijarh Kiril, otvoreno podržava invaziju na Ukrajinu.