Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VATIKAN

Papa Lav se sastao s visokim sveštenikom Ruske pravoslavne crkve

Sastanak ima za cilj smirivanje tenzija i jačanje dijaloga između Katoličke i Ruske pravoslavne crkve nakon početka sukoba u Ukrajini

Papa Lav XIV i mitropolit Antonije. Platforma X

M. Až.

26.7.2025

Papa Lav sastao se danas u Vatikanu s mitropolitom Antonijem, visokim predstavnikom Ruske pravoslavne crkve, u pokušaju da se ublaže narušeni odnosi između dviju crkava izazvani ruskom invazijom na Ukrajinu.

S Antonijem i još petoricom visokopozicioniranih ruskih sveštenika papa je održao audijenciju, potvrdio je Vatikan, ne iznoseći dodatne detalje. Mitropolit Antonij je na čelu Odjela za vanjske crkvene poslove Ruske pravoslavne crkve.

Od početka svog pontifikata u maju, Lav je više puta pozivao na mir u svjetskim sukobima, a ranije ovog mjeseca, tokom posjete ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog  Vatikanu, poručio je: "Sveta Stolica spremna je biti domaćin mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine."

Ipak, ruski zvaničnici su izjavili da Vatikan ne smatraju ozbiljnom lokacijom za pregovore, s obzirom na to da se nalazi unutar teritorije Italije, članice NATO-a koja pruža podršku Ukrajini.

U svom prvom telefonskom razgovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom početkom juna, papa Lav je pozvao Rusiju da preduzme korake ka okončanju sukoba.

Poglavar Ruske pravoslavne crkve, patrijarh Kiril, otvoreno podržava invaziju na Ukrajinu.

# VATIKAN
# RUSIJA
# RUSKA PRAVOSLAVNA CRKVA
# PAPA LAV XIV
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.