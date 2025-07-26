Od početka izraelskih napada na Gazu ubijeno najmanje 59.733 ljudi

Najmanje 59.733 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Gazi od oktobra 2023. godine, saopćilo je Ministarstvo zdravstva Pojasa Gaze, javlja Anadolija.

U saopćenju se navodi da je u posljednja 24 sata u bolnice dopremljeno još 57 tijela, a da je 512 osoba ranjeno, čime je broj povrijeđenih od početka napada porastao na 144.477.

- Brojne žrtve i dalje se nalaze pod ruševinama i na cestama, a spasioci im ne mogu prići - dodaje se u saopćenju.

Ministarstvo je napomenulo da je u posljednja 24 sata 29 Palestinaca ubijeno, a 165 povrijeđeno dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć, čime je ukupan broj tražitelja pomoći ubijenih izraelskom vatrom porastao na 1.121, a 7.485 je ranjeno od 27. maja.

Izraelska vojska je 18. marta nastavila s napadima na Gazu, čime je prekršen sporazum o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika koji je stupio na snagu u januaru. Od tada je u Gazi ubijena 8.581 osoba, a ranjeno 32.436.

Međunarodni krivični sud izdao je u novembru prošle godine naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s optužbama za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.