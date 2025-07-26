Australija i Velika Britanija potpisale sporazum o nuklearnim podmornicama

Australija je u subotu objavila da je potpisala dugoročni ugovor s Velikom Britanijom o jačanju saradnje u okviru partnerstva za nuklearne podmornice AUKUS.

Sporazum, koji su potpisali australijski ministar odbrane Ričard Marles (Richard Marles) i britanski ministar odbrane Džon Halij (John Healey) u Geelongu, Victoria, postavlja okvir za 50 godina saradnje.

- Danas poslijepodne sam se sastao s britanskim državnim sekretarom za odbranu kako bismo potpisali Ugovor iz Geelonga - historijski sporazum između Australije i Ujedinjenog Kraljevstva koji će nam omogućiti blisku saradnju na isporuci AUKUS-a u narednih pedeset godina - naveo je Marles na platformi X.

- Naše blisko prijateljstvo s Ujedinjenim Kraljevstvom ključno je za održavanje sigurnosti i stabilnosti u regiji i globalno - dodao je.

Sporazum uključuje "sveobuhvatnu saradnju" na projektovanju, izgradnji, upravljanju, održavanju i odlaganju podmornica SSN-AUKUS, kao i razvoj osoblja, infrastrukture i sistema potrebnih za program.

Ranije u septembru 2021. godine, SAD, Velika Britanija i Australija potpisale su pakt AUKUS, prema kojem bi Canberra dobila podmornice na nuklearni pogon za Kraljevsku australijsku mornaricu.

Predsjednik SAD-a Donald Trampa (Trump) pokrenuo je u junu reviziju pakta AUKUS vrijednog 368 milijardi australijskih dolara (247 milijardi američkih dolara) kako bi procijenio da li je u skladu s njegovim prioritetima politike "Amerika na prvom mjestu".

Međutim, u petak su se Velika Britanija i Australija složile da potpišu novi bilateralni pakt tokom sastanka ministara vanjskih poslova i odbrane obje zemlje, održanog u istočnom australijskom gradu Sydneyu.