U novim izraelskim napadima ubijeno 12 Palestinaca, a tijela još 12 osoba izvučena ispod ruševina u Gazi

Najmanje 12 Palestinaca je ubijeno, a više ih je povrijeđeno u valu novih izraelskih zračnih napada na grad Gazu u subotu, dok su tijela još 12 ubijenih izvučena iz ruševina u području Morag, sjeverno od Rafaha na jugu Gaze, prema lokalnim izvorima Civilne zaštite i medicinskim izvorima, javlja Anadolija.

Spasioci su izvukli tijela nakon koordinacije s Uredom UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova, saopćila je Uprava civilne zaštite Rafaha.

Žrtve su prebačene u Medicinski kompleks Nasser u Khan Younisu.

Najmanje četiri osobe su poginule, a nekoliko ih je ranjeno kada je izraelski zračni napad pogodio stan u naselju Al-Rimal u zapadnom dijelu grada Gaze, rekli su medicinski zvaničnici.

Troje Palestinaca je ubijeno u izraelskom napadu usmjerenom na civilno okupljanje u Tel al-Hawi, zapadno od grada Gaze, rekli su medicinski izvori za Anadolu.

Još jedan Palestinac je ubijen, a nekoliko drugih je povrijeđeno u izraelskom napadu na grupu civila u blizini kružnog toka Bani Suheila, istočno od Khan Younisa na jugu enklave.

Isti izvori navode da je jedna osoba ubijena, a više ranjeno kada je izraelska artiljerija granatirala kuću u području Bloka 3 izbjegličkog kampa Al-Bureij u centralnoj Gazi.

Mladić i njegova supruga poginuli su nakon što su se ruševine obližnje zgrade srušile na njihov šator nakon izraelskog bombardiranja.

Palestinac, koji je čekao kamione s pomoći u sjevernoj Gazi, ubijen je od strane izraelskih snaga, dok je nekoliko drugih ljudi koji su također čekali pomoć ranjeno bojevom municijom u području Al-Waha i prebačeno u Medicinski kompleks Al-Shifa u gradu Gazi na liječenje.