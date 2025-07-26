Belgija priprema nove dopreme humanitarne pomoći u Gazu, čeka zeleno svjetlo

Belgija se priprema za novu zračnu isporuku humanitarne pomoći iznad Pojasa Gaze, objavio je u subotu belgijski ministar odbrane Theo Francken.

- Spremni smo da ovo ponovo uradimo sedmicama, iz Jordana - rekao je Francken za holandski dnevnik Het Laatste Nieuws.

- Radimo na tome. Humanitarna situacija je teška. Moramo pomoći. Ako Jordan i Izrael daju zeleno svjetlo, to će se dogoditi - dodao je.

Belgija je ranije učestvovala u zajedničkim međunarodnim naporima za dostavu humanitarne pomoći zračnim putem opkoljenoj palestinskoj enklavi.

Ministarstvo zdravstva u Gazi saopštilo je rano u petak da je u posljednja 24 sata zbog gladi i pothranjenosti umrlo još devet Palestinaca, čime je broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu porastao na 122, uključujući 83 djece.

Od 2. marta, Izrael je odustao od provedbe sporazuma o prekidu vatre i razmjeni zatvorenika s Hamasom i držao je zatvorene prijelaze u Gazi, ostavljajući stotine kamiona s pomoći nasukanim na granicama.

Odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, Izrael je od kraja 2023. godine provodio brutalnu ofanzivu na Gazu, ubivši više od 59.600 Palestinaca, većinom žena i djece. Broj smrtnih slučajeva od gladi porastao je posljednjih dana zbog višemjesečne blokade i loše raspodjele pomoći od strane kontroverznog GHF-a.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.