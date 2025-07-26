Belgija priprema nove dopreme humanitarne pomoći u Gazu, čeka zeleno svjetlo

Ministar odbrane izjavio da je misija spremna sedmicama dok broj žrtava gladi raste uslijed izraelske blokade

Anadolija

26.7.2025

Belgija se priprema za novu zračnu isporuku humanitarne pomoći iznad Pojasa Gaze, objavio je u subotu belgijski ministar odbrane Theo Francken.

- Spremni smo da ovo ponovo uradimo sedmicama, iz Jordana -  rekao je Francken za holandski dnevnik Het Laatste Nieuws.

- Radimo na tome. Humanitarna situacija je teška. Moramo pomoći. Ako Jordan i Izrael daju zeleno svjetlo, to će se dogoditi - dodao je.

Belgija je ranije učestvovala u zajedničkim međunarodnim naporima za dostavu humanitarne pomoći zračnim putem opkoljenoj palestinskoj enklavi.

Ministarstvo zdravstva u Gazi saopštilo je rano u petak da je u posljednja 24 sata zbog gladi i pothranjenosti umrlo još devet Palestinaca, čime je broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu porastao na 122, uključujući 83 djece.

Od 2. marta, Izrael je odustao od provedbe sporazuma o prekidu vatre i razmjeni zatvorenika s Hamasom i držao je zatvorene prijelaze u Gazi, ostavljajući stotine kamiona s pomoći nasukanim na granicama.

Odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, Izrael je od kraja 2023. godine provodio brutalnu ofanzivu na Gazu, ubivši više od 59.600 Palestinaca, većinom žena i djece. Broj smrtnih slučajeva od gladi porastao je posljednjih dana zbog višemjesečne blokade i loše raspodjele pomoći od strane kontroverznog GHF-a.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

