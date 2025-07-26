Politička kriza u Poljskoj: Premijer spominje "elitnu jedinicu" u predratnom vremenu

Premijer Poljske Donald Tusk ove srijede koristio patetične formulacije prilikom predstavljanja svoje nove vlade.

- Naš moto glasi: Poljska još nije propala, dok mi živimo - citirao je liberalno-konzervativni političar stih iz poljske himne i nazvao svoju vladu "elitnom jedinicom" za specijalne zadatke u "predratnom vremenu".

Tusk od decembra 2023. predvodi proevropsku koaliciju centra i ljevice – i trenutno se nalazi u problemima. Poraz njegovog kandidata Rafala Trzaskowskog na predsjedničkim izborima prije nepuna dva mjeseca gurnuo je koalicionu vladu u duboku krizu. Naime, pobjeda desno-konzervativnog historičara Karola Nawrockog, kojeg je podržala desno-nacionalistička opoziciona stranka Pravo i pravda (PiS), znači nastavak politike blokade koju je odlazeći predsjednik Andrzej Duda dosljedno provodio protiv Tuskove vlade tokom posljednjih godinu i po.

Otkako je Tusk preuzeo dužnost premijera, desno-konzervativni predsjednik redovno je ulagao veto na zakone vlade ili ih prosljeđivao Ustavnom sudu, koji je i dalje pod kontrolom nacionalističko-konzervativnog PiS-a, piše Deutsche Welle.

Nakon izbornog poraza, koji je opisao kao "politički potres", Tusk je prilikom predstavljanja novih ministara poručio kako se koalicija mora ponovo "uhvatiti u koštac" s izazovima. "Dosta je bilo kuknjave", rekao je premijer i upozorio: "Postoje trenuci kada se moraju sabrati snage."

Ključne promjene u vladi

Kao najvažniju promjenu, politički analitičari navode unapređenje ministra vanjskih poslova Radoslava Sikorskog. On bi trebao postati potpredsjednik vlade i biti nadležan za pitanja EU-a, koja su dosad bila u nadležnosti Tuskovog kabineta. Šezdesetdvogodišnjak je jedan od rijetkih ministara u vladi koji se odlučno zalažu za dobre odnose s Njemačkom i otvoreno kritikuje germanofobiju desnih konzervativaca.

- Moguće je da Tusk time priprema svog nasljednika - komentirao je Piotr Šmialowicz iz sedmičnika Tygodnik Powszechny za stanicu TVN. Dosadašnji ministar finansija Andrzej Domański ubuduće će voditi superresor koji objedinjuje finansije i privredu. Ojačano je i Ministarstvo energetike.

Nove snage u pravosuđu

Uvaženi bivši ombudsman Adam Bodnar, koji je do sada vodio Ministarstvo pravde, mora napustiti funkciju. Zamijenio ga je sudija Waldemar Żurek. Tusk je ovu kadrovsku promjenu nazvao "simboličnom". Żurek je bio jedan od najžešćih kritičara pravosudne reforme koju je PiS provodio od dolaska na vlast 2015. godine. Taj buntovni sudija imao je 20 disciplinskih postupaka tokom PiS-ove vladavine i bio je meta internetskih kampanja mržnje od strane sudija bliskih PiS-u.

Uoči rekonstrukcije vlade, Tusku se zamjeralo da se obnova vladavine prava i obračun s političarima PiS-a koji su kršili zakon odvijaju presporo. Ukupan broj ministara smanjen je s 26 na 21.

- Tusk izlazi ojačan iz rekonstrukcije kabineta. To je bez sumnje njegov trenutni uspjeh - ocjenjuje Bogusław Chrabota u listu Rzeczpospolita. Tusk sada ima 12 mjeseci da popravi imidž koalicije.

- Ako taj plan ne uspije, sljedećeg ljeta dolazi nova vlada s novim premijerom - predviđa ovaj novinar. I on na toj funkciji vidi Sikorskog ili ministra odbrane Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Novi predsjednik kao dodatna prijetnja

Desno-konzervativni predsjednik želi srušiti Tuska. Chrabota procjenjuje Tuskove izglede kao 50:50. Liberalno-konzervativni političar preuzeo je vlast u decembru 2023. s obećanjem da će obnoviti vladavinu prava, liberalizovati zakon o pobačaju, ojačati prava žena i LGBTQ zajednice te kazniti korumpirane političare PiS-a. Većina tih planova nije realizovana ili je samo djelimično provedena zbog politike blokade desnonacionalnog predsjednika Andrzeja Dude.

S Karolom Nawrockim, koji preuzima dužnost 6. augusta, Tusk dobija još opasnijeg protivnika. Budući predsjednik ne skriva da mu je cilj srušiti Tuskovu vladu, koju smatra najgorom od demokratskih promjena 1989. godine. Već sada formira predsjednički ured kao alternativni centar moći. Poljski predsjednik je vrhovni zapovjednik vojske i ima određene ovlasti u vanjskoj politici. Takođe može predlagati vlastite zakone.

Poljaci gube povjerenje u Tuskovu vladu

U anketama je stranka PiS Jarosława Kaczyńskog trenutno ispred Tuskove koalicije. Zajedno s krajnje desničarskom strankom Konfederacja, PiS bi imao većinu u parlamentu.

U aktuelnoj anketi istraživačkog instituta CBOS, 48% ispitanika negativno ocjenjuje Tuskovu vladu; samo 32% je zadovoljno radom premijera i njegovih ministara. Čak 54% Poljaka smatra da Tusk nije efikasan kao premijer, dok ga 37% smatra djelotvornim.

- Ako se ovaj trend ne zaustavi, Tusk će izgubiti parlamentarne izbore 2027. godine - kaže politikolog Mateusz Zaremba sa Univerziteta USPWS.

Slabljenje poljske pozicije u Evropi

Kriza u unutrašnjoj politici utiče i na vanjskopolitički prostor djelovanja premijera. Nekadašnja uzdanica Evrope, čiju su pobjedu prije godinu i po slavili evropski mediji i političari, sve češće djeluje vrlo oprezno, vodeći računa o desno-konzervativnoj i nacionalističkoj opoziciji.

- Tusk ispada iz evropskog direktorija - napisao je Jerzy Bielecki početkom sedmice u Rzeczpospolita. Publicist upozorava na sve tješnje veze između Njemačke, Francuske i Velike Britanije, u koje je Poljska sve manje uključena.