Francuska smatra da je priznavanje palestinske države bitan korak ka miru i stabilnosti

Francuska je u subotu poručila da je priznanje Države Palestine "neophodan korak" na putu ka miru i regionalnoj stabilnosti, potvrđujući posvećenost rješenju o dvije države zasnovanom na međunarodnom pravu, javlja Anadolija.

- Dok se Francuska priprema da prizna Državu Palestinu, prisjetimo se priznanja Države Izrael od strane Francuske 24. januara 1949. godine - saopštilo je francusko Ministarstvo vanjskih poslova u objavi na društvenoj mreži X.

Pozivajući se na historijsko pismo bivšeg ministra vanjskih poslova Roberta Schumana, ministarstvo je naglasilo da francusko priznanje Izraela 1949. godine nije prejudiciralo konačne granice, princip koji sada odražava u svom pristupu priznavanju Palestine.

- Tri četvrtine vijeka kasnije, priznanje Države Palestine je neophodan korak na putu ka miru i regionalnoj stabilnosti - dodali su.

Ministarstvo je saopštilo da će zvanično priznanje pomoći u olakšavanju "neophodnih pregovora" između Izraelaca i Palestinaca o pitanjima konačnog statusa, uključujući granice.

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) najavio je u četvrtak da će Pariz formalno priznati Palestinu tokom zasjedanja Generalne skupštine UN-a u septembru.

Francuska će postati prva članica G7, grupe najvećih svjetskih ekonomija, koja će priznati palestinsku državu.

Do sada je 147 od 193 države članice UN-a službeno priznalo Palestinu.

Ovaj potez dolazi usred izraelske ofenzive na Pojas Gaze od 7. oktobra 2023. godine, u kojoj je ubijeno skoro 60.000 Palestinaca, većinom žena i djece, i koja je uzrokovala kolaps zdravstvenog sistema u Gazi i ozbiljnu nestašicu hrane.