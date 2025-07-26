Ubijeno 25 osoba u izraelskim napadima na Gazu

Najmanje 25 osoba ubijeno je u izraelskim zračnim napadima i pucnjavi tokom noći, prema palestinskim zdravstvenim zvaničnicima i hitnoj pomoći u subotu, dok su pregovori o prekidu vatre zastali, a Palestinci u Gazi se suočavaju s masovnom glađu.

Većina žrtava ubijena je u pucnjavi dok su čekali kamione s humanitarnom pomoći blizu prelaza Zikim s Izraelom, rekli su radnici bolnice "Shifa", gdje su tijela dovezena, javlja Radio Slobodna Evropa.

Pregovori blokirani

Izraelska vojska nije odgovorila na zahtjeve za komentar u vezi s posljednjom pucnjavom.

Među poginulima u zračnim napadima su i četiri osobe u stambenoj zgradi u gradu Gazi, rekli su bolničko osoblje i hitna pomoć.

Napadi su se dogodili dok su pregovori o prekidu vatre između Izraela i Hamasa zapali u ćorsokak, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael povukli svoje pregovaračke timove u četvrtak, čime je dodatno povećana neizvjesnost oko budućnosti pregovora.

Izraelski premijer Benjamin Natanjahu (Netanyahu) izjavio je u petak da njegova vlada razmatra "alternativne opcije" u odnosu na pregovore o prekidu vatre s Hamasom. Njegovi komentari uslijedili su nakon što je jedan Hamasov zvaničnik rekao da se očekuje nastavak pregovora sljedeće sedmice, te je povlačenje izraelskih i američkih delegacija predstavio kao taktički pritisak.

Egipat i Katar, koji zajedno sa SAD-om posreduju u pregovorima, rekli su da je prekid samo privremen i da će se pregovori nastaviti, iako nisu naveli tačan datum.

Opasnosti od gladi

Ujedinjene nacije i stručnjaci upozoravaju da su Palestinci u Gazi u opasnosti od gladi, uz sve više izvještaja o ljudima koji umiru zbog pothranjenosti. Dok izraelska vojska tvrdi da omogućava ulazak pomoći u enklavu bez ograničenja u broju kamiona, UN navodi da su njihovi napori ometeni izraelskim vojnim ograničenjima kretanja i pljačkama.

Pucnjava blizu prelaza Zikim dogodila se nekoliko dana nakon što je najmanje 80 Palestinaca ubijeno dok su pokušavali doći do pomoći koja je ulazila kroz isti prelaz. Izraelska vojska tada je saopštila da su njeni vojnici otvorili vatru na okupljene Palestince, navodeći da su predstavljali opasnost, te da su svjesni da je bilo žrtava.

Izrael se suočava s rastućim međunarodnim pritiskom da ublaži katastrofalnu humanitarnu krizu u Gazi. Više od dvadeset zapadnih savezničkih zemalja i preko 100 humanitarnih i organizacija za ljudska prava pozvali su na okončanje rata, oštro kritikujući izraelsku blokadu i novi model distribucije pomoći koji je uveden.

Humanitarne i organizacije za ljudska prava navode da čak i njihovo osoblje ima poteškoće u obezbjeđivanju dovoljno hrane.

Zahtjev Jordana

Po prvi put nakon nekoliko mjeseci, Izrael je saopćio da dozvoljava zračne isporuke pomoći, na zahtjev Jordana. Jordanski zvaničnik rekao je da će zračne isporuke uglavnom sadržavati hranu i mlijeko za bebe.

Britanski premijer Keir Starmer napisao je u članku u novinama u subotu da Ujedinjeno Kraljevstvo "hitno radi" s Jordanom na dostavi britanske pomoći Gazi.

Humanitarna organizacija "World Central Kitchen" saopćila je u petak da ponovo pokreće ograničene operacije kuhanja u Deir al-Balahu, nakon što je bila primorana da obustavi rad zbog nedostatka zaliha hrane.

Organizacija je navela da pokušava obezbijediti 60.000 obroka dnevno putem svoje terenske kuhinje i partnerskih zajedničkih kuhinja, što je manje od polovine količine koju su pripremali tokom prošlog mjeseca.