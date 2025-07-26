Tramp pozvao Evropu da se ujedini po pitanju migracija, ponovo kritikovao vjetroelektrane

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) kritikovao je u subotu evropske migracijske politike i projekte obnovljive energije uoči planiranog sastanka s predsjednicom Evropske komisije Ursulom Fon der Lajen (von der Leyen) kako bi razgovarali o transatlantskim trgovinskim odnosima, javlja Anadolija.

Privatna posjeta

Tramp je u petak navečer doputovao u Škotsku u petodnevnu privatnu posjetu, tokom koje se očekuje da će se sastati s britanskim premijerom Keirom Starmerom i škotskim prvim ministrom Johnom Swinneyjem.

Po slijetanju na aerodrom Prestwick, kako izvještava STV News, Tramp je rekao:

- Kažem dvije stvari Evropi. Zaustavite vjetrenjače. Uništavate svoje zemlje. Zaista to mislim, to je tako tužno - rekao je Tramp novinarima nakon slijetanja na aerodrom Prestwick.

- Zaustavite vjetrenjače, a također, mislim, ima nekoliko stvari koje bih mogao reći, ali što se tiče imigracije, bolje da se saberete ili više nećete imati Evropu - dodao je.

Američki predsjednik ponovio je svoje dugogodišnje protivljenje vjetroturbinama, tvrdeći da oštećuju prirodne krajolike i štete divljim životinjama.

Privatna posjeta uključuje ključni sastanak s Fon der Lajen (Von der Leyen) u nedjelju kako bi se razgovaralo o jačanju trgovinskih veza između SAD-a i Evropske unije.

Ranije ovog mjeseca, Tramp je najavio carinu od 30 posto na sav uvoz iz EU-a počevši od 1. augusta, dajući bloku od 27 članica vremena da pregovara o sveobuhvatnom trgovinskom sporazumu.

Pojačana sigurnost

Trampov dolazak u Škotsku doveo je do pojačanih sigurnosnih mjera, posebno u njegovom golf odmaralištu, Tramp Turnberry u Južnom Ayrshireu, gdje je viđen kako igra golf u subotu ujutro.

Protesti protiv Trampove posjete izbili su širom Škotske, a demonstranti su se okupili u Edinburghu, Aberdeenu, Glasgowu i Ayrshireu. U Aberdeenu, demonstranti su mahali transparentima protiv Trampa i palestinskim zastavama, dok su neki nosili kostime ismijavajući predsjednika.

Škotska policija potvrdila je pripreme za demonstracije koje se održavaju tokom vikenda.