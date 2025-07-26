Tramp: Tajland i Kambodža su pristali na pregovore o primirju

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp (Trump) izjavio je danas da su čelnici Kambodže i Tajlanda pristali sastati se kako bi brzo dogovorili prekid vatre, dok nastoji posredovati u miru nakon tri dana borbi duž granice između dviju zemalja.

U nizu objava na društvenim mrežama tijekom posjeta Škotskoj, Trump je rekao da je razgovarao s kambodžanskim premijerom Hunom Manetom i vršiteljem dužnosti tajlandskog premijera Phumthamom Wechayachaijem te ih upozorio da neće sklapati trgovinske sporazume ni s jednom od tih država jugoistočne Azije nastavi li se granični sukob.

- Obje strane traže trenutni prekid vatre i mir - napisao je Tramp detaljno opisujući svoje diplomatske napore.

Treći dan sukoba uz nove žrtve

Prije nego što je Trump razgovarao s dvojicom čelnika, sukobi na tajlandsko-kambodžanskoj granici nastavili su se i treći dan, a u subotu su se pojavila nova žarišta budući da su obje strane poručile da djeluju u samoobrani u graničnom sporu i pozivaju drugu stranu da prekine borbe i započne pregovore.

Više od 30 ljudi je ubijeno, a više od 130.000 ljudi raseljeno u najgorim borbama između tih dviju susjednih zemlja u jugoistočnoj Aziji u posljednjih 13 godina.

Izravno uključivanje američkog predsjednika

Nakon što su viši Trampovi savjetnici pozvali obje strane na suzdržanost, i sam se u subotu izravno uključio, razgovarajući s obojicom čelnika i rekavši da je prenosio poruke.

- Dogovorili su se da će se odmah sastati i brzo dogovoriti prekid vatre i, u konačnici, MIR!" - napisao je Tramp, rekavši da se obje zemlje žele vratiti za "Trgovački stol". Predsjednik nastoji postići odvojene sporazume s desecima zemalja u skladu sa svojim najavama širokih carina na uvoz u SAD.

- Kad sve bude gotovo i mir bude nadohvat ruke, radujem se sklapanju naših trgovinskih sporazuma s objema državama - rekao je Tramp.

Nije ponudio nikakve detalje o pregovorima o prekidu vatre koje su, kako je najavio, Tajland i Kambodža dogovorili.

Ni tajlandsko ni kambodžansko veleposlanstvo u Vašingtonu (Washingtonu) još nije odgovorilo na zahtjev za komentarom.