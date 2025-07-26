New York Times raskrinkao Izrael: Ne postoje dokazi da Hamas krade pomoć u Gazi

Izrael ne raspolaže dokazima da Hamas sistematski krade pomoć od Ujedinjenih nacija, uprkos tome što je to glavno opravdanje za osnivanje kontroverzne Humanitarne fondacije za Gazu (GHF), izvještava The New York Times, pozivajući se na izvore iz samog izraelskog vojnog vrha.

Vojni zvaničnici

Prema pisanju lista, dva visoka izraelska vojna zvaničnika i još dva Izraelca uključena u slučaj, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, potvrdili su da je UN-ov sistem za distribuciju humanitarne pomoći bio najpouzdaniji i najučinkovitiji način dopremanja pomoći do civilnog stanovništva u Pojasu Gaze. Dodali su da su se navodne krađe uglavnom dešavale u okviru manjih lokalnih organizacija, a ne preko UN-a.

Ovaj izvještaj uslijedio je ubrzo nakon što je agencija Reuters objavila da interna analiza američke vlade također nije pronašla dokaze o masovnoj krađi pomoći u Gazi.

Analizu je sproveo ured unutar Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a završena je krajem juna. Ispitano je 156 slučajeva prijavljene krađe ili gubitka humanitarnih zaliha koje finansira SAD, u periodu između oktobra 2023. i maja 2024. godine. Prema dokumentu u koji je Reuters imao uvid, nije zabilježen nijedan slučaj u kojem se tvrdi da je Hamas imao direktnu korist od tih zaliha.

Zloupotreba pomoći

Uprkos ovim nalazima, izraelske vlasti su nastavile koristiti optužbe o zloupotrebama pomoći kao osnovu za ograničavanje i otežavanje dostave humanitarne pomoći u Pojas Gaze — teritoriju na kojoj već vlada humanitarna katastrofa, uključujući glad i smrt djece zbog pothranjenosti.

Izrael i Sjedinjene Američke Države su u međuvremenu formirale tzv. Gaza Humanitarian Foundation (GHF), čije djelovanje izaziva sve više kritika. Prema navodima pojedinih izvora i medijskih izvještaja, lokacije GHF-a u više navrata su bile mete napada, pri čemu je ubijeno oko 1.000 Palestinaca. Neki plaćenici angažovani u sklopu GHF-a iznijeli su tvrdnje o namjernom otvaranju vatre na civile koji su pokušavali doći do pomoći.

Ove informacije dodatno su intenzivirale međunarodne pozive na nezavisnu istragu i veći nadzor nad dostavom humanitarne pomoći u Gazu.