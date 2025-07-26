Njemačka ministrica traži od sunarodnjaka da više rade

Smatra da je potrebno prestati podsticati na prijevremeno penzionisanje

E. A.

26.7.2025

Njemački sistem socijalnog osiguranja nalazi se pod sve većim pritiskom, zbog čega ministrica ekonomije Katherina Reič (Reiche) zagovara produženje radnog vijeka. Ipak, njen prijedlog izazvao je određene kritike u javnosti.

Diskusiju o radu ranije je otvorio i njemački kancelar Fridrih Merz (Friedrich Merz), poručivši da ekonomski napredak nije moguć uz četverodnevnu radnu sedmicu i fokus na balans između posla i privatnog života. 

Sličan stav zauzima i ministrica Reič, koja je u razgovoru za Frankfurter Allgemeine Zeitung izjavila: "Moramo raditi više – i duže."

- Demografske promjene i stalno produženje očekivanog životnog vijeka to čine neizbježnim. Radni vijek se mora produžiti. Dugoročno nije održivo dvije trećine života u odrasloj dobi raditi, a preostalu trećinu biti u penziji. Nažalost, previše je onih koji odbijaju suočiti se s demografskom stvarnošću - poručila je Reiche, koja je kadar Merzove Kršćansko-demokratske unije (CDU).

Smatra da je potrebno prestati podsticati na prijevremeno penzionisanje te da nisu dovoljne mjere dogovorene koalicionim sporazumom između CDU-u i Socijaldemokratske partije (SPD). Tvrdi da su kompanije u Sjedinjenim Američkim Državama prijavile da njihovi radnici rade 1.800 sati godišnje, a u Njemačkoj 1.430 sati.

- Globalno gledajući, Nijemci u prosjeku malo rade - dodaje.

No, pojedini iz CDU su kritikovali svoju stranačku kolegicu. Među njima je Christian Bäumler koji je izjavio kako Reiche ne shvata da je njemačka visoka stopa zaposlenosti povezana s kraćim radnim vremenom. Ni sindikati nisu zadovoljni namjerama resorne ministrice, piše tagesschau.

