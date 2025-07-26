Fidan domaćin “Balkanske mirovne inicijative“: Vrijeme je za iznalaženje balkanskih rješenja za balkanske probleme

Ističući da je ova neformalna inicijativa pokrenuta idejom turskog predsjednika Redžep Tajip Erdoana

Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan.

26.7.2025

Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan izjavio je u subotu nakon sastanka “Balkanske mirovne platforme“ u Istanbulu da je vrijeme za iznalaženje “balkanskih rješenja za balkanske probleme“, javlja Anadolija.

Fidan je danas bio domaćin sastanka ministara vanjskih poslova “Balkanske mirovne platforme“ u Istanbulu, platforme koja je pokrenuta na inicijativu Turske uz učešće delegacija BiH, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova.

Ističući da je ova neformalna inicijativa pokrenuta idejom turskog predsjednika Redžep Tajip Erdoana (Recepa Tayyipa Erdogana) i uz odobravanje lidera zemalja učesnica, Fidan je kazao da je njen cilj da postane platforma za jačanje regionalne saradnje i odnosa uz mogućnost da se u okviru nje održi i samit lidera ovih zemalja.

Strateški položaj

- Balkan ima strateški položaj na raskrižju Evrope, Bliskog istoka, crnomorskog i mediteranskog bazena. Kroz historiju se nalazio na ploči ekonomske, političke i sigurnosne ravnoteže. Danas još uvijek čuva svoj strateški značaj“, kazao je.

Naglasivši da mir i stabilnost na Balkanu imaju veliki značaj za mir i stabilnost Evrope i šire regije, Fidan je kazao da Balkan za Tursku ne predstavlja samo strateški važno područje, već i prioritetnu regiju sa kojom ima snažne historijske, kulturne i druge veze.

Dodao je da saradnja Turske sa zemljama regije svakodnevno napreduje, te je dodao kako vjeruje da trajni mir i stabilnost Balkana mogu biti osigurani jačanjem regionalnog dijaloga i saradnje.

Naglasio je važnost prioritetnog principa regionalnog preuzimanja odgovornost za rješavanje regionalnih pitanja i dodao da je upravo na tom fonu i inicirana “Balkanska mirovna platforma“.

- Cilj nam je formirati platformu na kojoj će regionalni akteri moći iskreno razgovarati o svim političkim, ekonomskim, sigurnosnim i drugim izazovima - rekao je i dodao da Balkan ne smije biti područje podjela i previranja, već jedinstva, dijaloga i zajedničkog prosperiteta.

Ministar vanjskih poslova Turske je rekao da je vrijeme za “iznalaženje balkanskih rješenja za balkanske probleme“.

Poručio je da su učesnici sastanka u Istanbulu saglasni da niko ne želi sukobe i da je dijalog jedini put za napredak regije. Dodao je da je moguć i samit lidera u formatu “Balkanske mirovne platforme“.

- Razgovarali smo danas o regionalnim pitanjima. Naglasili smo da nam je prioritet izgradnja temelja za trajnu stabilnost i prosperitet cijelog Balkana - rekao je.

Jačanje saradnje

Najavio je nastavak rada u okviru ove platforme i dodao da je jačanje regionalnog dijaloga i saradnje nužno u okolnostima i izazovima u kojima se svijet trenutno nalazi.

- Dijelimo zajedničku historiju i ona je imala lijepe i bolne momente. Trebamo preuzeti odgovornost da naučimo lekcije iz zajedničke historije i da zajednički biramo put za budućnost. Budućnost ne smijemo prepustiti slučajnosti, niti nekom drugom na volju - poručio je.

- Mi vjerujemo da se stabilnost, sigurnost i prosperitet mogu samo zajednički graditi - dodao je i obećao da će Turska nastaviti podržavati stabilnost i prosperitet cijelog Balkana.

Na upit novinara je dodao da su na sastanku razgovarali kako unaprijediti proces integracije regije u Evropsku uniju i kako jačati saradnju na tom polju.

