Fidan domaćin “Balkanske mirovne inicijative“: Vrijeme je za iznalaženje balkanskih rješenja za balkanske probleme

Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan izjavio je u subotu nakon sastanka “Balkanske mirovne platforme“ u Istanbulu da je vrijeme za iznalaženje “balkanskih rješenja za balkanske probleme“, javlja Anadolija.

Fidan je danas bio domaćin sastanka ministara vanjskih poslova “Balkanske mirovne platforme“ u Istanbulu, platforme koja je pokrenuta na inicijativu Turske uz učešće delegacija BiH, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova.

Ističući da je ova neformalna inicijativa pokrenuta idejom turskog predsjednika Redžep Tajip Erdoana (Recepa Tayyipa Erdogana) i uz odobravanje lidera zemalja učesnica, Fidan je kazao da je njen cilj da postane platforma za jačanje regionalne saradnje i odnosa uz mogućnost da se u okviru nje održi i samit lidera ovih zemalja.

Strateški položaj

- Balkan ima strateški položaj na raskrižju Evrope, Bliskog istoka, crnomorskog i mediteranskog bazena. Kroz historiju se nalazio na ploči ekonomske, političke i sigurnosne ravnoteže. Danas još uvijek čuva svoj strateški značaj“, kazao je.

Naglasivši da mir i stabilnost na Balkanu imaju veliki značaj za mir i stabilnost Evrope i šire regije, Fidan je kazao da Balkan za Tursku ne predstavlja samo strateški važno područje, već i prioritetnu regiju sa kojom ima snažne historijske, kulturne i druge veze.

Dodao je da saradnja Turske sa zemljama regije svakodnevno napreduje, te je dodao kako vjeruje da trajni mir i stabilnost Balkana mogu biti osigurani jačanjem regionalnog dijaloga i saradnje.

Naglasio je važnost prioritetnog principa regionalnog preuzimanja odgovornost za rješavanje regionalnih pitanja i dodao da je upravo na tom fonu i inicirana “Balkanska mirovna platforma“.

- Cilj nam je formirati platformu na kojoj će regionalni akteri moći iskreno razgovarati o svim političkim, ekonomskim, sigurnosnim i drugim izazovima - rekao je i dodao da Balkan ne smije biti područje podjela i previranja, već jedinstva, dijaloga i zajedničkog prosperiteta.

Ministar vanjskih poslova Turske je rekao da je vrijeme za “iznalaženje balkanskih rješenja za balkanske probleme“.

Poručio je da su učesnici sastanka u Istanbulu saglasni da niko ne želi sukobe i da je dijalog jedini put za napredak regije. Dodao je da je moguć i samit lidera u formatu “Balkanske mirovne platforme“.

- Razgovarali smo danas o regionalnim pitanjima. Naglasili smo da nam je prioritet izgradnja temelja za trajnu stabilnost i prosperitet cijelog Balkana - rekao je.

Jačanje saradnje

Najavio je nastavak rada u okviru ove platforme i dodao da je jačanje regionalnog dijaloga i saradnje nužno u okolnostima i izazovima u kojima se svijet trenutno nalazi.

- Dijelimo zajedničku historiju i ona je imala lijepe i bolne momente. Trebamo preuzeti odgovornost da naučimo lekcije iz zajedničke historije i da zajednički biramo put za budućnost. Budućnost ne smijemo prepustiti slučajnosti, niti nekom drugom na volju - poručio je.

- Mi vjerujemo da se stabilnost, sigurnost i prosperitet mogu samo zajednički graditi - dodao je i obećao da će Turska nastaviti podržavati stabilnost i prosperitet cijelog Balkana.

Na upit novinara je dodao da su na sastanku razgovarali kako unaprijediti proces integracije regije u Evropsku uniju i kako jačati saradnju na tom polju.