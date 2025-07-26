Civili stradali u obostranim napadima: Po dvije žrtve u Ukrajini i Rusiji

Najmanje dva civila poginula su u ruskim napadima u ukrajinskim regijama Donjeck i Dnjepropetrovsk, prema izvještaju guvernera Dnjepropetrovska Serhija Lisaka na Telegramu.

Muškarac je poginuo u topničkoj vatri u okrugu Nikopol. Lisak je rekao da su još tri osobe ozlijeđene dronovima na daljinsko upravljanje u okrugu Sinelnikove.

U istočnoj regiji Donjecka, još jedan civil poginuo je u napadu dronom u gradu Kostjantinivka, prema riječima načelnika vojne uprave tog industrijskog grada, Serhija Gorbunova.

U objavi na Facebooku pozvao je preostale stanovnike da napuste grad i presele se na sigurnija područja jer je linija fronte samo nekoliko kilometara od grada.

Ukrajina se brani od potpune ruske invazije više od tri godine.

Vlasti u Rostovskoj oblasti na jugu Rusije izjavile su da su dvije osobe poginule u ukrajinskim napadima. Guverner Jurij Sljusar objavio je na Telegramu da je izgorio automobil i da je niz kuća ostao bez struje nakon pada drona.

Videozapisi objavljeni na Telegramu prikazuju eksploziju u industrijskoj tvrtki u Stavropolju na jugu Rusije. Prema izvješćima medija, pogođena je tvornica Signal. To je jedan od glavnih proizvođača radioelektronike za rusku vojsku i nalazi se pod sankcijama EU-a.