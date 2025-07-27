Izraelska vojska presrela i napala humanitarni brod "Handala" na putu za Gazu

Izraelske snage su u kasnim subotnjim satima napale humanitarni brod "Handala", koji je plovio prema Gazi, a na kojem se nalazila 21 osoba, pokazao je snimak prijenosa uživo.

Prijenos uživo je zabilježio trenutak kada su izraelski vojnici upali na brod, naoružani i naredili aktivistima da dignu ruke.

- Handala presretnuta - saopštila je Koalicija Flotile slobode na Telegramu.

Sudbina posade broda i aktivista nije poznata, jer je prijenos uživo naglo prekinut tokom napada.

Ranije je Handala izdala poziv u pomoć dok su se približavale izraelske pomorske snage.

Brod, koji je isplovio iz Italije, prevozi dječju formulu, hranu i lijekove u skladu s međunarodnim pomorskim i humanitarnim pravom.

Na brodu se nalaze nenaoružani civili, uključujući zakonodavce, medicinare i volontere.