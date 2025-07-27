Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAORUŽANA

Izraelska vojska presrela i napala humanitarni brod "Handala" na putu za Gazu

Prijenos uživo je zabilježio trenutak kada su izraelski vojnici upali na brod, naoružani i naredili aktivistima da dignu ruke

Sudbina posade broda i aktivista nije poznata. AP

Anadolija

27.7.2025

Izraelske snage su u kasnim subotnjim satima napale humanitarni brod "Handala", koji je plovio prema Gazi, a na kojem se nalazila 21 osoba, pokazao je snimak prijenosa uživo.

Prijenos uživo je zabilježio trenutak kada su izraelski vojnici upali na brod, naoružani i naredili aktivistima da dignu ruke.

- Handala presretnuta - saopštila je Koalicija Flotile slobode na Telegramu.

Sudbina posade broda i aktivista nije poznata, jer je prijenos uživo naglo prekinut tokom napada.

Ranije je Handala izdala poziv u pomoć dok su se približavale izraelske pomorske snage. 

Brod, koji je isplovio iz Italije, prevozi dječju formulu, hranu i lijekove u skladu s međunarodnim pomorskim i humanitarnim pravom. 

Na brodu se nalaze nenaoružani civili, uključujući zakonodavce, medicinare i volontere.

# IZRAEL
# PALESTINA
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.