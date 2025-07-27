Tramp tvrdi da su Tajland i Kambodža pristali na hitan prekid vatre

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u subotu da su lideri Kambodže i Tajlanda pristali odmah se sastati kako bi brzo dogovorili prekid vatre, dok pokušava posredovati u uspostavljanju mira nakon trodnevnih sukoba duž njihove granice.

Vršilac dužnosti premijera Tajlanda, Fumtam Večajacaj, zahvalio se Trampu i rekao da Tajland „u načelu pristaje na prekid vatre“, ali je dodao da „želi vidjeti iskrenu namjeru sa kambodžanske strane“.

Fumtam je to poručio u objavi na Fejsbuku, kao odgovor na niz Trampovih poruka na društvenim mrežama tokom posjete Škotskoj. Tramp je naveo da je razgovarao sa kambodžanskim premijerom Hun Manetom i Fumtamaom, te ih upozorio da neće sklapati trgovinske sporazume ni s jednom državom ukoliko se sukobi nastave.

- Obje strane žele hitan prekid vatre i mir - napisao je Tramp, dok je detaljno opisivao svoje diplomatske napore.

Održavanje dijaloga

Fumtam je također rekao da je zamolio Trampa „da prenese kambodžanskoj strani kako Tajland želi što skorije održavanje bilateralnog dijaloga kako bi se definirale mjere i procedure za prekid vatre i konačno mirno rješenje sukoba“.

U najgorim sukobima između dvije jugoistočne azijske države u posljednjih 13 godina, poginulo je više od 30 ljudi, a više od 130.000 ih je raseljeno.

Prije Trampovih razgovora s liderima, sukobi na tajlandsko-kambodžanskoj granici su se nastavili i treći dan, a pojavile su se i nove tačke sukoba. Obje strane su tvrdile da djeluju u samoodbrani i pozivale jedna drugu da prestane s napadima i počne pregovore.

Poziv na primirje

Generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš izrazio je duboku zabrinutost zbog sukoba i „poziva obje strane da odmah postignu prekid vatre i rješavaju spor dijalogom“, izjavio je zamjenik portparola UN-a Farhan Hak.

Hak je dodao da Gutereš „osuđuje tragičan i nepotreban gubitak života“ i „ostaje na raspolaganju za sve napore u pravcu mirnog rješenja sukoba“.

Tramp nije dao detalje o dogovorenim pregovorima za prekid vatre između Tajlanda i Kambodže. Bijela kuća se nije odmah oglasila povodom termina i mjesta održavanja sastanka, a ambasade Tajlanda i Kambodže u Vašingtonu također nisu odmah odgovorile na upite.

Nova linija sukob

Obje strane su navele da je došlo do sukoba u subotu ujutro u tajlandskoj obalnoj provinciji Trat i kambodžanskoj provinciji Pursat, što je otvorilo novu liniju sukoba više od 100 kilometara udaljenu od prethodnih tačaka sukoba duž sporne granice.

Nakon ubistva kambodžanskog vojnika krajem maja tokom kratkog sukoba, obje strane su rasporedile dodatne trupe duž granice, što je izazvalo diplomatsku krizu koja je dovela do ruba raspada krhku koalicionu vladu Tajlanda.

Do subote, Tajland je prijavio smrt sedam vojnika i 13 civila, dok je Kambodža potvrdila da je poginulo pet vojnika i osam civila.

Trampovo direktno uključivanje uslijedilo je nakon ranijih poziva SAD-a na suzdržanost s obje strane. Tramp je rekao da je razgovarao s oba lidera i prenosio im poruke.

- Pristali su da se odmah sastanu i brzo dogovore o prekidu vatre i, na kraju, MIRU - napisao je Tramp, dodavši da obje države žele da se vrate za „trgovinski sto“. Tramp pokušava zaključiti zasebne trgovinske sporazume s desetinama zemalja do 1. avgusta, nakon najave širokih carina na uvoz u SAD.

„Kada se sve završi i mir bude postignut, radujem se zaključenju naših trgovinskih sporazuma s obje zemlje!“, poručio je Tramp.

Premijer Malezije Anvar Ibrahim, predsjedavajući ASEAN-a, izjavio je da će nastaviti zalaganje za prijedlog o prekidu vatre. Kambodža je podržala Anvarov plan, dok je Tajland rekao da se s njim „slaže u principu“.

Tajlandski ambasador pri UN-u rekao je na sjednici Savjeta bezbjednosti u petak da su vojnici ranjeni zbog novo postavljenih mina na tajlandskoj teritoriji od sredine jula – što je Kambodža oštro negirala – te da je Kambodža potom izvela napade u četvrtak ujutro.

U subotu je Kambodža optužila Tajland za „namjeran, ničim izazvan i nezakonit vojni napad“, te navela da „vojne pripreme Tajlanda ukazuju na namjeru da proširi agresiju i dodatno naruši suverenitet Kambodže“. Pozvali su međunarodnu zajednicu da osudi „tajlandsku agresiju“ i spriječi eskalaciju vojnih aktivnosti, dok Bangkok navodi da želi rješenje spora bilateralnim putem.

Stručnjak za jugoistočnu Aziju Gregori Poling iz Centra za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu rekao je da bi bilo pozitivno ako bi Tramp mogao pomoći u ubrzanju pregovora o prekidu vatre, ali je upozorio:

„Ni Kambodža ni Tajland – niti njihova javnost – neće s oduševljenjem dočekati prijetnje o zloupotrebi trgovinskih odnosa kako bi se to postiglo. A ako se prekid vatre postigne, a nijedna od strana ne dobije trgovinski sporazum prije 1. avgusta, vjerovatno će to doživjeti kao izdaju SAD-a.“

Spor na granici

Tajland i Kambodža godinama imaju sporove oko nedovoljno označenih tačaka duž 817 kilometara duge kopnene granice, a u središtu spora su hinduistički hramovi Ta Moan Tom i Prija Vihar iz 11. vijeka.

Međunarodni sud pravde je 1962. godine dodijelio hram Prija Vihar Kambodži, ali su se tenzije ponovo rasplamsale 2008. godine kada je Kambodža pokušala da ga uvrsti na listu UNESCO svjetske baštine, što je izazvalo višegodišnje sukobe i najmanje desetak žrtava.

Kambodža je u junu saopštila da je zatražila od suda da riješi sporove s Tajlandom, koji, s druge strane, navodi da nikada nije priznao nadležnost suda i da preferira bilateralni pristup.