Kako je došlo do francuskog priznanja Palestine: Izraelski pritisci, prijetnje i diplomatske tenzije

Objava predsjednika Emanuela Makrona da će Francuska u septembru postati prva zapadna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija koja priznaje Palestinu izazvala je diplomatske potrese – od Bliskog istoka do Vašingtona.

Odluka nije donesena iznenada. Tokom posjete egipatskom gradu Al-Arišu, na granici s Pojasom Gaze, u aprilu ove godine, Makron je, pogođen humanitarnom katastrofom, po povratku u Pariz jasno dao do znanja da priznanje palestinske državnosti postaje francuski prioritet.

Zajedno sa Saudijskom Arabijom, Makron je radio na planu prema kojem bi Francuska, zajedno sa saveznicima iz grupe G7 – Velikom Britanijom i Kanadom – priznala palestinsku državu, uz nastojanja da arapske zemlje zauzmu blaži stav prema Izraelu putem specijalne konferencije UN-a. Ipak, sedmice pregovora nisu rezultirale podrškom.

Pritisak javnosti

Tri diplomate potvrdile su da London ne želi izazivati bijes Sjedinjenih Američkih Država, dok je Otava zauzela sličan stav – što je Makrona ostavilo da ide sam, navodi Reuters.

- Postajalo je sve očiglednije da ne možemo čekati druge - rekao je jedan francuski diplomata. Dodao je da će Francuska nastaviti raditi na pridobijanju što više država prije septembarske UN konferencije o rješenju zasnovanom na dvije države.

Na domaćem terenu, Makron je suočen sa sve većim pritiskom javnosti, naročito zbog užasavajućih prizora iz Gaze. No, s obzirom na to da Francuska ima i najbrojniju muslimansku i jevrejsku zajednicu u Evropi, uz izrazito polariziranu političku scenu, nije bilo lakog puta koji bi zadovoljio sve strane.

Oštre kritike

Izrael i njegov ključni saveznik SAD oštro su kritikovali francuski potez, tvrdeći da se time “nagrađuje” Hamas, koji upravlja Gazom.

Makron je o planovima prethodno detaljno razgovarao s Donaldom Trampom i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Tramp je u petak rekao da francuska odluka “nema nikakvu težinu”, ali je dodao da je Makron “dobar momak”.

Francuski zvaničnici su ranije planirali priznanje objaviti tokom UN konferencije zakazane za juni, koju su zajedno trebale organizirati Francuska i Saudijska Arabija. Cilj je bio da se predstavi nacrt za održivu palestinsku državu, uz osiguranje sigurnosti Izraela.

Diplomatski pritisak

Međutim, konferencija je odgođena usljed snažnog američkog diplomatskog pritiska, kao i nakon izraelskih vazdušnih napada na Iran. Makronova objava u četvrtak povezana je s novim terminom reorganizirane UN konferencije, koja će se sada održati u ponedjeljak i utorak.

Taj sastanak bit će održan na ministarskom nivou, dok je najavljeno da će Pariz organizirati i drugi, zaseban događaj s liderima država i vlada, na marginama Generalne skupštine UN-a u septembru – gdje će Makron i zvanično objaviti priznanje Palestine.

Neki analitičari smatraju da Makron koristi obećanje priznanja kao sredstvo pritiska kako bi dobio ustupke od Mahmuda Abasa, predsjednika Palestinske uprave, koji je umjereni rival Hamasu, ali i od drugih regionalnih aktera.

- Makron ovdje djeluje kao katalizator kako bi se Palestinci natjerali da provedu potrebne reforme, kako bi se Arapi natjerali da pošalju stabilizacione snage i razoružaju Hamas - rekao je Rim Momtaz, glavni urednik bloga Strateška Evropa, koji vodi istraživački centar Carnegie Europe.

Simbolička težina

Drugi analitičari upozoravaju da iako priznanje ima snažnu simboličku težinu, ono ne znači da će Palestina postati funkcionalna država po završetku rata u Gazi.

- Priznanje od strane evropskog teškaša poput Francuske ukazuje na rastuće frustracije zbog nepopustljive izraelske politike - rekao je Amžad Iraki, viši analitičar u Međunarodnoj kriznoj grupi.

- Ali, koja je svrha priznanja države ako se ne učini ništa da se spriječi njeno pretvaranje u ruševine - pitao je.

Francuski zvaničnici ukazuju na višemjesečno snažno lobiranje iz Izraela s ciljem da se spriječi Makronova odluka – uključujući Netanjahuove žestoke kritike – što vide kao dokaz koliko je taj potez značajan za izraelsko rukovodstvo.

Izvori upoznati sa slučajem navode da su izraelska upozorenja upućena Parizu išla od prijetnji smanjenjem obavještajne saradnje, do kompliciranja francuskih regionalnih inicijativa – pa čak i nagovještaja moguće aneksije dijelova Zapadne obale.

Ipak, francuski dužnosnici zaključili su da će Netanjahu ionako preduzeti sve što smatra korisnim za izraelske interese, bez obzira na francusko priznanje.

U srijedu je izraelski parlament usvojio neobavezujuću deklaraciju kojom se poziva vladu da izraelski zakon proširi i na Zapadnu obalu – što se često tumači kao de facto aneksija teritorije. To je dodatno podstaklo francusku žurnost.

- Ako postoji trenutak u historiji da se prizna palestinska država – čak i ako je riječ samo o simbolici – onda bih rekao da je taj trenutak vjerovatno došao - izjavio je visoki francuski zvaničnik.