Tragedija na reliju u Francuskoj: Automobil izletio s ceste i usmrtio dvoje gledalaca

Strašna nesreća dogodila se u Francuskoj, u regiji Puy-de-Dôme, gdje je tokom reli trke vozač izgubio kontrolu nad vozilom i sletio u publiku, pri čemu su poginule dvije osobe.

Do nesreće je došlo tokom utrke "Rallye de la Forêt", kada je automobil izletio s ceste i udario gledaoce. Prema pisanju lista La Montagne, dvije osobe su izgubile život, jedna je teško povrijeđena, a još jedna je zadobila lakše tjelesne povrede.

Vozač vozila je, kako se navodi, također teško povrijeđen i hitno je prevezen u bolnicu.

Nesreća se dogodila u blizini mjesta Arlanc, a nadležne vlasti su odmah otvorile istragu s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ove tragedije.