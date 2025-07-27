Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

STRAŠNA NESREĆA

Tragedija na reliju u Francuskoj: Automobil izletio s ceste i usmrtio dvoje gledalaca

Prema pisanju lista La Montagne, dvije osobe su izgubile život, jedna je teško povrijeđena, a još jedna je zadobila lakše tjelesne povrede

Tragedila na reliju. Platforma X

M. Až.

27.7.2025

Strašna nesreća dogodila se u Francuskoj, u regiji Puy-de-Dôme, gdje je tokom reli trke vozač izgubio kontrolu nad vozilom i sletio u publiku, pri čemu su poginule dvije osobe.

Do nesreće je došlo tokom utrke "Rallye de la Forêt", kada je automobil izletio s ceste i udario gledaoce. Prema pisanju lista La Montagne, dvije osobe su izgubile život, jedna je teško povrijeđena, a još jedna je zadobila lakše tjelesne povrede.

Vozač vozila je, kako se navodi, također teško povrijeđen i hitno je prevezen u bolnicu.

Nesreća se dogodila u blizini mjesta Arlanc, a nadležne vlasti su odmah otvorile istragu s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ove tragedije.

# RALLY
# FRANCUSKA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.