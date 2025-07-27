Izraelski komandosi upali na brod s pomoći za Gazu, aktivisti tvrde: "Ovo je otmica"

Kamere su zabilježile trenutak kada su izraelske pomorske snage u subotu navečer presrele brod Handala, koji je prevozio humanitarnu pomoć i 21 osobu prema Pojasu Gaze. Snimci koje je uživo emitovala Flotila slobode prikazuju izraelske komandose kako ulaze na brod i naređuju putnicima da podignu ruke, nakon čega je prijenos naglo prekinut.

Koalicija Freedom Flotilla, koja organizuje pokušaje probijanja izraelske pomorske blokade Gaze, na Telegramu je objavila: "Handala presretnuta!!!". Nedugo zatim, izgubljen je svaki kontakt s posadom, a komunikacijski sistemi i kamere su, prema riječima portparola Flotile, onemogućeni.

Ministarstvo vanjskih poslova Izraela potvrdilo je da je mornarica preuzela kontrolu nad brodom: "Plovilo je pod nadzorom izraelske mornarice i sigurno plovi ka obali Izraela. Svi putnici su sigurni", navedeno je u saopćenju. Prema pisanju lista The Times of Israel, brod će biti odvučen u luku Ašdod, a svi putnici deportovani.

Dostava pomoći

Brod Handala, nazvan po poznatom palestinskom crtanom liku, isplovio je iz Italije noseći pelene, hranu, medicinske potrepštine i adaptirano mlijeko za bebe. Na njemu su bili civili, uključujući poslanike iz Francuske i Evropske unije, ljekare, volontere, četiri državljana Sjedinjenih Američkih Država i jedan norveški državljanin. Među putnicima je i američki sindikalista Kristijan Smol (Christian Small), što je potvrdilo Ministarstvo vanjskih poslova Norveške.