Izraelski komandosi upali na brod s pomoći za Gazu, aktivisti tvrde: "Ovo je otmica"

Kamere su zabilježile trenutak kada su izraelske pomorske snage u subotu navečer presrele brod Handala, koji je prevozio humanitarnu pomoć i 21 osobu prema Pojasu Gaze. Snimci koje je uživo emitovala Flotila slobode prikazuju izraelske komandose kako ulaze na brod i naređuju putnicima da podignu ruke, nakon čega je prijenos naglo prekinut.
Koalicija Freedom Flotilla, koja organizuje pokušaje probijanja izraelske pomorske blokade Gaze, na Telegramu je objavila: "Handala presretnuta!!!". Nedugo zatim, izgubljen je svaki kontakt s posadom, a komunikacijski sistemi i kamere su, prema riječima portparola Flotile, onemogućeni.
Ministarstvo vanjskih poslova Izraela potvrdilo je da je mornarica preuzela kontrolu nad brodom: "Plovilo je pod nadzorom izraelske mornarice i sigurno plovi ka obali Izraela. Svi putnici su sigurni", navedeno je u saopćenju. Prema pisanju lista The Times of Israel, brod će biti odvučen u luku Ašdod, a svi putnici deportovani.
Dostava pomoći
Brod Handala, nazvan po poznatom palestinskom crtanom liku, isplovio je iz Italije noseći pelene, hranu, medicinske potrepštine i adaptirano mlijeko za bebe. Na njemu su bili civili, uključujući poslanike iz Francuske i Evropske unije, ljekare, volontere, četiri državljana Sjedinjenih Američkih Država i jedan norveški državljanin. Među putnicima je i američki sindikalista Kristijan Smol (Christian Small), što je potvrdilo Ministarstvo vanjskih poslova Norveške.
U saopćenju Freedom Flotilla Coalition navodi se da je brod bio nenaoružan, da je nosio "životno važnu pomoć" i da su njegovi putnici "oteti", a teret zaplijenjen. U posljednjoj objavi prije presretanja poručili su da su pokušavali promijeniti kurs prema Egiptu kako bi izbjegli izraelsku intervenciju.
Tokom večeri, aktivisti su obukli reflektirajuće prsluke nakon što su, prema riječima australijske volonterke Tanije Sefi (Tania Safi), izraelski dronovi Heron nadlijetali brod. Sefi je za CNN izjavila: "Svi su se pripremili za svaki mogući scenarij koji bi Izrael mogao izazvati. Ukoliko nas presretnu, to bi predstavljalo kršenje međunarodnog pomorskog prava."
Brod je zaustavljen na oko 70 nautičkih milja od Gaze, nešto više od mjesec dana nakon što je drugi brod Flotile slobode – Madleen – doživio sličnu sudbinu. Taj brod je prevozio pomoć, kao i poznatu klimatsku aktivisticu Gretu Tunberg (Greta Thunberg), a također je odvučen u Ašdod, a svi putnici deportovani.
"Selfi flotila"
Američki State department prethodno je misiju broda nazvao "selfi flotilom" i osudio je kao politički čin.
- Posljednja "selfi flotila" treba da prestane s tim beskorisnim potezima. Prava priča su oni koji riskiraju živote kako bi dostavili pomoć Gazi bez da ona padne u ruke terorista - navodi se u njihovom komentaru, uz napomenu da ostaju posvećeni sigurnosti američkih državljana.
Iako Izrael tvrdi da je brod pokušao "nelegalno ući u pomorsku zonu Gaze", aktivisti i brojni pravni stručnjaci upozoravaju da bi presretanje u međunarodnim vodama moglo predstavljati kršenje međunarodnog prava i pomorskih konvencija. Sudbina dijela putnika za sada je nepoznata.