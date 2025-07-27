Izrael popušta pod međunarodnim pritiskom: Vojska uvela svakodnevne "humanitarne pauze" u Gazi

Izraelska vojska. Anadolija

M. Až.

27.7.2025

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su da će "lokalna taktička pauza u vojnim operacijama biti uvedena u humanitarne svrhe od 10:00 do 20:00 sati, počevši od danas (nedjelja)" u Pojasu Gaze.

Kako se navodi, "pauze će se primjenjivati u područjima u kojima IDF trenutno nije prisutan: al-Mavasi, Deir al-Balah i Gaza City, svakodnevno do daljnjeg".

- Ova odluka je donesena u koordinaciji s Ujedinjenim narodima i međunarodnim organizacijama nakon održanih razgovora o toj temi. Također će svakodnevno, u periodu od 06:00 do 23:00 sata, biti otvorene označene sigurne rute radi omogućavanja kretanja konvoja UN-a i humanitarnih organizacija koje dostavljaju i distribuiraju hranu i lijekove stanovništvu širom Pojasa Gaze - navode.

Iz IDF-a dodaju da će "nastaviti pružati podršku humanitarnim naporima paralelno s vojnim operacijama protiv terorističkih organizacija u Gazi, s ciljem zaštite izraelskih civila".

Infografika koju je objavila vojska. IDF

Naglašavaju da su "spremni proširiti obim ovih aktivnosti ukoliko to situacija bude zahtijevala".

Ova najava o "humanitarnim pauzama", kao i uspostavljanje koridora za dostavu pomoći i sporno zračno izbacivanje paketa pomoći, dolazi u trenutku sve snažnijih međunarodnih osuda zbog katastrofalnih humanitarnih uslova na terenu, prouzrokovanih izraelskom opsadom Gaze.

Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, najmanje 127 osoba umrlo je od gladi ili pothranjenosti od početka sukoba u oktobru 2023. godine.

Među njima je i petomjesečna beba koja je preminula u petak u naručju svoje majke. U bolnicama Gaze ljekari padaju u nesvijest od iscrpljenosti i gladi dok pokušavaju spasiti živote izgladnjelih pacijenata.

