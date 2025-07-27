Izrael popušta pod međunarodnim pritiskom: Vojska uvela svakodnevne "humanitarne pauze" u Gazi

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su da će "lokalna taktička pauza u vojnim operacijama biti uvedena u humanitarne svrhe od 10:00 do 20:00 sati, počevši od danas (nedjelja)" u Pojasu Gaze.

Kako se navodi, "pauze će se primjenjivati u područjima u kojima IDF trenutno nije prisutan: al-Mavasi, Deir al-Balah i Gaza City, svakodnevno do daljnjeg".

- Ova odluka je donesena u koordinaciji s Ujedinjenim narodima i međunarodnim organizacijama nakon održanih razgovora o toj temi. Također će svakodnevno, u periodu od 06:00 do 23:00 sata, biti otvorene označene sigurne rute radi omogućavanja kretanja konvoja UN-a i humanitarnih organizacija koje dostavljaju i distribuiraju hranu i lijekove stanovništvu širom Pojasa Gaze - navode.

Iz IDF-a dodaju da će "nastaviti pružati podršku humanitarnim naporima paralelno s vojnim operacijama protiv terorističkih organizacija u Gazi, s ciljem zaštite izraelskih civila".