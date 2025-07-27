Dan odluke za EU i Trampove carine: Sastaju se Tramp i Fon der Lajen

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i američki predsjednik Donald Tramp sastat će se danas u Škotskoj, nekoliko dana prije isteka roka za uvođenje novih visokih američkih carina na proizvode iz Evropske unije.

Sastanak je zakazan za 16:30 po lokalnom vremenu u Turnberiju, na jugozapadnoj obali Škotske, gdje je Tramp proveo subotu igrajući golf. Sastanak dolazi nakon višenedjelnih pregovora između Brisela i Vašingtona.

Tramp o mogućem dogovoru

Prije polaska u Škotsku, Tramp je ponovio da vidi šanse za dogovor u omjeru 50-50, ponavljajući ranije izjave: "Sastajemo se s Evropskom unijom i to bi zapravo bio najveći dogovor do sada, ako uspijemo."

Današnji sastanak održava se svega nekoliko dana prije 1. augusta, kada je Tramp najavio uvođenje carina od 30 posto na uvoz iz Evropske unije zbog navodnih trgovinskih neravnoteža.

Međutim, američki predsjednik je ostavio mogućnost da odustane od viših carinskih stopa ukoliko blok otvori više svoje tržište Sjedinjenim Državama.

Evropska unija već sedmicama pokušava postići dogovor s Vašingtonom kako bi spriječila povećanje carina na evropske proizvode.

Ciljevi sastanka i potencijalni ishod

Sastanak će fon der Lajen i Trampu pružiti priliku da "razmotre i procijene mogućnosti za uravnotežen ishod koji osigurava stabilnost i predvidljivost za firme i potrošače s obje strane Atlantika", izjavila je portparolka predsjednice komisije.

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) nedavno je naznačio da bi sporazum u trgovinskom sporu uskoro mogao biti postignut. Američki predsjednik je nedavno s Japanom dogovorio carine od 15 posto – što je znatno manje od prvobitno planiranog.