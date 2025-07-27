Horor u Grčkoj: Mala djevojčica pronađena mrtva na plaži

Mala djevojčica, za koju se vjeruje da je imala oko dvije godine, pronađena je mrtva na plaži u predgrađu Atine u nedjelju ujutro.

Do ovog tragičnog otkrića došlo je u predgrađu Palajo Faliro, pišu grčki mediji.

Prema informacijama, jedna osoba egipatskog porijekla pronašla je djevojčicu i obavijestila vlasti pozivom na broj 112.

Hitna pomoć (EKAB) prevezla je tijelo djevojčice u Dječju bolnicu, gdje se trenutno očekuje obdukcija.

Policija u međuvremenu provjerava spiskove nestalih osoba, ali identitet žrtve još uvijek nije potvrđen.