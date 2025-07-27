Turska testirala najmoćniju nenuklearnu bombu u svom arsenalu

Turska je razvila svoju najjaču konvencionalnu avionsku bombu dosad, nazvanu Gazap, čiji su testni snimci nedavno objavljeni. Riječ je o termobaričnoj bombi mase 970 kilograma, osmišljenoj da ostvari maksimalan razorni učinak u borbenim operacijama.

Prema navodima turskih zvaničnika, Gazap je trenutno najdestruktivnije oružje u njihovom naoružanju – bomba sadrži oko 10.000 fragmentiranih čestica koje se prilikom eksplozije raspršuju na širokom prostoru, stvarajući ekstreman nivo topline i pritiska, uništavajući sve u radijusu do 100 metara.

Tehnički podaci pokazuju da svaki kvadratni metar pogođene površine u prosjeku biva pogođen s 10,6 fragmenata. Razorna moć Gazapa gotovo je tri puta veća od one koju ima standardna američka bomba MK 84. Može prodrijeti i do 60 metara duboko u stjenovito tlo, kao i probiti 10 metara betonske prepreke.

U Turskoj ovaj projekat smatraju velikim iskorakom u razvoju domaće vojne industrije. Tvrdi se da je Gazap, odmah iza američke bombe MOAB (poznate kao "majka svih bombi"), druga najmoćnija nenuklearna bomba na svijetu.

Razvoj ovog oružja dolazi u trenutku kada Turska intenzivira nastojanja za veću vojnu samostalnost. Uvođenje Gazapa u operativnu upotrebu trebalo bi dodatno ojačati kapacitete turskih zračnih snaga u mogućim sukobima visokog intenziteta.