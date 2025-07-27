Donald Tramp se pojavio bez pudera i izazvao lavinu reakcija: "Blijed kao dan, ovo nije isti čovjek"

Aktuelni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp (Trump), iznenadio je javnost kada se pojavio na golf-terenu – ne samo zbog opuštenog stajlinga, već i zbog vidljive promjene izgleda lica.

Odjeven u trenerku i s kačketom na glavi, Tramp je prekinuo svoj prepoznatljivi modni obrazac koji podrazumijeva sako, kravatu i besprijekorno "ispeglan" izgled. No, ono što je izazvalo najviše reakcija na društvenim mrežama nije bila njegova odjeća, nego – ten.

Izostanak šminke

Naime, Tramp je prvi put viđen bez svog karakterističnog narandžastog tena koji je godinama bio gotovo njegov zaštitni znak. Fotografije objavljene na internetu prikazuju ga s izrazito blijedim, prirodnijim tenom nego inače. Izostanak šminke, pudera i losiona za samopotamnjivanje privukao je pažnju i građana i analitičara koji se bave političkim imidžom.

- Kao da gledamo potpuno drugog čovjeka - napisao je jedan korisnik mreže X (bivši Tviter), dok su drugi isticali da je "osvježavajuće vidjeti ga bez slojeva šminke".

U vremenu kada su političari sve svjesniji medijskog prisustva i imidža, ovakav opušteni Donald Tramp možda šalje novu poruku – ili je jednostavno odlučio napraviti pauzu od bronzera.

Misterija narandžastog tena

Iako "lažni ten" mnogima može pomoći da se osjećaju samopouzdanije, posebno tokom zimskih mjeseci, već godinama se postavlja pitanje – zašto je Tramp toliko vezan za narandžaste tonove?

Odgovor nudi vizažistica i stručnjakinja za njegu kože Safija Koks (Safiya Khoks), koja vjeruje da se radi o kombinaciji kozmetičkih proizvoda, a ne o prekomjernom izlaganju suncu, kako se često nagađa.

- Sto posto sam sigurna da ovo nije od solarijuma, jer bi tada ton bio drugačiji. Mislim da koristi obojenu hidratantnu kremu s bronzerom, a preko toga nanosi puder. Definitivno je u pitanju kremasti proizvod koji kasnije matira, ali rezultat je previše narandžast - rekla je Safija.

Ona ističe da se granice šminke često mogu jasno uočiti oko linije kose: "Ako pažljivo pogledate, vidjećete da je linija kose znatno bljeđa. To nije od sunca – to je proizvod nanesen rukom."

Safija smatra da je Tramp s godinama sve češće koristio ovakvu šminku, vjerovatno zbog nesigurnosti vezanih za starenje i sve bljeđi ten: "Mislim da se njegov stil šminkanja mijenjao s godinama. Kako je stario, možda je postajao nesigurniji u vezi sa izgledom."

Na kraju, bez obzira na to što su njegov izgled i narandžasti ten postali predmet brojnih mimova i šala na internetu, ovoga puta je Tramp – pojavivši se bez ijednog sloja šminke – uspio iznenaditi javnost nečim potpuno prirodnim.