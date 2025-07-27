Kremlj optužio Kijev i Zapad da odbacuju sve prijedloge za dijalog o ratu u Ukrajini

Kremlj je u nedjelju optužio Kijev i Zapad da odbacuju sve prijedloge za dijalog u vezi s ratom između Rusije i Ukrajine, dok su dvije zemlje ranije ove sedmice održale treću rundu obnovljenih mirovnih pregovora u Turskoj.

U izjavi za rusku državnu novinsku agenciju Tass, portparol Kremlja Dmitrij Peskov opisao je budućnost odnosa Moskve i Kijeva nakon završetka oružanog sukoba u Ukrajini kao "previše teoretsko pitanje u ovom trenutku".

- Prvo, moramo riješiti problem i moramo zabilježiti ispunjenje zadataka s kojima se suočila specijalna vojna operacija - rekao je Peskov, misleći na ruski termin za rat u Ukrajini, koji sada traje četvrtu godinu.

Poželjno je da Moskva ispuni ciljeve svoje "operacije" diplomatskim putem, naveo je Peskov, tvrdeći da Rusija nastavlja akcije u tom pogledu "u uslovima kada su ta sredstva postala nemoguća, kada su svi prijedlozi za dijalog odbijeni, i od same Ukrajine i od strane Zapada".

Također je rekao da bi to bila "poželjna" opcija za Rusiju ako uspiju premjestiti rješavanje sukoba u diplomatske kanale.

- Ali prvo moramo riješiti situaciju, a zatim razmisliti o tome kako će se odnosi graditi - dodao je.

Ukrajinske vlasti još nisu komentarisale izjavu Peskova, iako Kijev već dugo optužuje Moskvu da odugovlači pregovore o rješavanju sukoba. Rusija je odbacila optužbe Ukrajine.

Izjave portparola dolaze u trenutku kada su dvije zemlje u srijedu navečer održale treću rundu obnovljenih mirovnih pregovora u turskoj metropoli Istanbulu, koji su rezultirali sporazumom o novoj razmjeni zarobljenika od najmanje po 1.200 ljudi sa svake strane.

Prije toga, u Turskoj su održane dvije runde direktnih mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine - 16. maja i 2. juna.